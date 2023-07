Dois brasileiros são detidos em operação do ICE em Miami (FL)

Oficiais do escritório de Operações de Execução e Remoção (ERO, sigla em inglês), do Departamento de Imigração e Alfândega (ICE, sigla em inglês) em Miami e oficiais da Patrulha de Fronteira dos Estados Unidos prenderam 18 imigrantes, dois deles brasileiros, que estão ilegalmente no país.

As prisões ocorreram durante a última semana de junho no condado de Miami-Dade em uma ação de fiscalização visando indivíduos que representam uma ameaça à segurança pública. A ação foi realizada de 26 a 30 de junho, e de acordo com as autoridades, 10 eram da Guatemala, três do México, dois de Honduras, dois do Brasil e um de Santa Lúcia.



De acordo com o ICE, um brasileiro de 24 anos foi preso por posse de cocaína. O caso está pendente de uma audiência de remoção. Eles não tiveram sua identidade revelada e não foi dado detalhes da prisão do outro brasileiro.



"O ERO está focado na aplicação inteligente e eficaz das leis de imigração que protegem os cidadãos em toda a Flórida, prendendo e removendo aqueles que representam uma ameaça à segurança de nossas comunidades", disse o diretor do escritório de campo do ERO em Miami, Garrett Ripa.

“Como parte de suas operações de rotina, o ICE visa e prende imigrantes que cometem crimes e outros que violam as leis de imigração de nosso país”, acrescentou.



No ano fiscal de 2022, o ERO prendeu 46.396 não cidadãos com antecedentes criminais. Este grupo teve 198.498 acusações e condenações associadas, incluindo 21.531 ofensas de agressão; 8.164 ofensas sexuais e de agressão sexual; 5.554 crimes com armas; 1.501 crimes relacionados a homicídios; e 1.114 crimes de sequestro.

Veja aqui o relatório da operação.