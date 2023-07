Nova York implementa proteções para trabalhadores indocumentados

O governo do estado de Nova York adotou novas medidas destinadas a proteger imigrantes indocumentados contra ações de retaliação e remoção devido a disputas trabalhistas, anunciou a governadora Kathy Hochul na segunda-feira, 10.



O Departamento do Trabalho do Estado de Nova York fez parceria com o Departamento de Segurança Interna dos EUA para garantir que trabalhadores imigrantes indocumentados tenham proteção temporária contra processos e possível remoção e permitir que o imigrante trabalhe legalmente nos EUA se estiver envolvido nas investigações estaduais do Departamento do Trabalho.



“Esta importante parceria com o Departamento de Segurança Interna dos EUA não apenas ajudará a proteger a integridade de nossas investigações trabalhistas, mas também a segurança dos trabalhadores vulneráveis de Nova York”, disse Hochul. "Nova York tem orgulho de liderar a nação em proteção aos trabalhadores e continuaremos a trabalhar com nossos parceiros locais, estaduais e federais para garantir que todos os trabalhadores desfrutem de seu direito à justiça e segurança no local de trabalho - independentemente de seu status de imigração. "

As proteções visam reduzir a relutância entre os trabalhadores indocumentados em denunciar práticas comerciais inescrupulosas e reduzir as ameaças de retaliação.

Os trabalhadores podem apresentar ou fazer com que um advogado apresente uma ação diferida, protegendo contra remoção por dois anos, quando estiverem envolvidos em investigações trabalhistas no local de trabalho.

"O medo de retaliação é paralisante para qualquer trabalhador, mas é especialmente terrível para os imigrantes. No Departamento do Trabalho, investigamos todas as queixas, independentemente do status de imigração", disse a comissária trabalhista Roberta Reardon. "Acreditamos que todos os trabalhadores têm direitos em todos os locais de trabalho do estado de Nova York. Se algum trabalhador for vítima ou testemunha de violações trabalhistas, informe-nos. Podemos ajudar."



As mudanças ocorrem quando as autoridades de Nova York buscam separadamente um caminho rápido para migrantes com status de solicitante de asilo obterem o direito legal de trabalhar em Nova York em meio a um influxo de pessoas que chegam ao estado.