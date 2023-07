Grupos pró-imigrantes processam Ron DeSantis contra lei de imigração

A American Civil Liberties Union da Flórida e quatro outros grupos de defesa legal estão entrando com uma ação contra o governador Ron DeSantis contestando as novas leis de imigração do estado.



A ação está sendo movida em nome da Florida Farmworkers' Association, uma organização popular de direitos dos imigrantes.



“Nossa ação busca garantir os direitos fundamentais e a dignidade de todos os indivíduos no estado – independentemente de seu status de imigração”, disse Kate Melloy Goettel, diretora jurídica de litígios do American Immigration Council, ao canal NBC 6. “Ninguém deve viver com medo ou enfrentar discriminação com base em seu status de imigração, seu suposto status de imigração ou o status de imigração de seus familiares.”



O Projeto de Lei do Senado 1718 entrou em vigor em 1º de julho, implementando uma legislação mais rigorosa em relação à imigração.



O processo dos grupos de defesa contra DeSantis visa especificamente a Seção 10 do projeto de lei, que se concentra no transporte de imigrantes para a Flórida.

Os grupos estão buscando uma liminar para impedir a aplicação da Seção 10, que torna crime de terceiro grau transportar conscientemente um imigrante adulto sem documentos para a Flórida, e crime de segundo grau transportar um menor sem documentos.

Representantes dos grupos chamaram a lei de “inconstitucional” e “anti-imigrante”.

O que mudou:

- O projeto de lei também determinou que os empregadores com mais de 25 funcionários sejam obrigados a usar um sistema federal de verificação de empregos, o E-Verify. Pela lei, é ilegal para os empregadores empregar conscientemente imigrantes indocumentados, com penalidades de até um ano de liberdade condicional aplicadas.

- Certas carteiras de motorista estaduais tornaram-se ilegais no estado. O projeto de lei proíbe a emissão de uma carteira de motorista para qualquer pessoa que não forneça prova de presença legal nos EUA e especifica que as carteiras de motorista de fora do estado emitidas exclusivamente para imigrantes indocumentados são inválidas na Flórida.

- Os cuidados de saúde para imigrantes indocumentados também foram afetados, pois os hospitais passaram a ser obrigados a documentar se um paciente é cidadão dos Estados Unidos e se o paciente é um imigrante indocumentado.

