Nova York está "lidando com uma crise silenciosa" de indocumentados, diz prefeito

A cidade de Nova York ainda está se recuperando de uma “crise silenciosa” de mais de 2.500 requerentes de asilo chegando semanalmente, disse o prefeito Adams na terça-feira, 11, – com o número total de chegadas desde a primavera passada superando impressionantes 87.200.



O prefeito abriu dois novos grandes abrigos apenas para ajudar a lidar com o fluxo implacável de migrantes, elevando o total para 186 locais de emergência instalados nos cinco distritos.

“Nosso sistema de abrigo dobrou de tamanho e, embora não esteja mais nas primeiras páginas de nossos tabloides diários, ainda estamos lidando com uma crise silenciosa”, disse Adams. “Os números estão aumentando e continua sendo um grande peso para esta cidade.”

Em março, havia 103 abrigos, o que significa que 83 novas instalações tiveram que ser criadas em cinco meses.

O prefeito implorou, mais uma vez, pela ajuda de Albany no combate à “insustentabilidade” da multidão de migrantes, dando um golpe não tão velado no governador Hochul.

Adams disse que a cidade sempre apoiou o estado quando se trata de desastres – apontando especificamente para as enchentes catastróficas desta semana que devastaram partes do Vale do Hudson e além.

“Gostaria apenas de permitir que as pessoas soubessem que, quando a tempestade atingiu o norte do estado, eles ligaram para a cidade de Nova York. A cidade de Nova York sempre esteve aqui para todo o estado”, reclamou o prefeito.

“A tempestade de requerentes de asilo migrantes nos atinge há mais de um ano. Nós precisamos de ajuda."

Os dois novos abrigos de grande escala que acabaram de ser adicionados à crescente lista de locais de emergência da cidade incluem o hotel Crowne Plaza JFK Airport em Queens.



Na terça-feira, o hotel estava mudando de um centro de descanso de curto prazo para uma instalação de ajuda humanitária, que pode atender mais de 330 famílias em busca de asilo, disse Adams.

Nas próximas semanas, outro local de emergência de curto prazo perto do centro do Brooklyn também será convertido para servir como um centro de socorro para cerca de 1.400 adultos.

Custa cerca de US$ 385 por noite – ou US$ 140.535 por ano – para acomodar e alimentar uma família migrante em um dos abrigos da cidade. Com base nesses números, a crise está prejudicando os contribuintes em cerca de US$ 7,9 milhões todos os dias.



Atualmente, existem mais de 53.000 requerentes de asilo abrigados nos locais administrados pela cidade, mostram dados da Prefeitura.



Fonte: The New York Times.