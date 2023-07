Guarda Costeira dos EUA intercepta barco com 275 haitianos a bordo

A Guarda Costeira dos Estados Unidos interceptou um total de 275 haitianos em um barco improvisado de migrantes sobrecarregado na segunda-feira, 17, em águas das Bahamas.

Após a interceptação, todos os migrantes foram transferidos para a custódia das autoridades das Bahamas, informou a agência.



Segundo as autoridades, os migrantes estavam vindo para os Estados Unidos, com o intuito de chegar à costa da Flórida, como já aconteceu com milhares que conseguem desembarcar. Muitos são apreendidos e enviados de volta ao país de origem. Outros conseguem fugir e permanecem como indocumentados até que seja feito e analisado o pedido de asilo ou outro meio para viver legalmente nos EUA.



Desde 1º de outubro de 2022, equipes da Guarda Costeira interditaram ou encontraram 5.089 migrantes haitianos. Uma vez a bordo de um barco da Guarda Costeira, todos os migrantes recebem comida, água, abrigo e atenção médica básica antes do repatriamento rápido para seu país de origem ou transferência para o país em que estava por último.



Em maio, um grupo de imigrantes asiáticos desembarcou em Sunny Isles Beach e conseguiram fugiram do local antes que as autoridades policiais chegassem à área. Na maioria das vezes, os imigrantes são das Américas Central e do Sul em maior parte.



De 30 de dezembro de 2022 a 2 de janeiro de 2023, a Força-Tarefa de Segurança Interna - Sudeste deteve ou removeu mais de 1.300 refugiados no mar ou do Parque Nacional Dry Tortugas e outras áreas de Florida Keys.

Leia mais em

Today in Florida:



U.S. Border Patrol agents responded to a migrant landing in the #FloridaKeys & encountered 32 Cuban migrants. The migrants were medically screened & taken into federal custody where they will be processed for removal proceedings.#cuba #july4 #florida pic.twitter.com/JJ16HF0dkt