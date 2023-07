Imigrante que morreu em centro de detenção do ICE na Louisiana apresentou 29 queixas

Nos meses que antecederam sua morte em junho, um homem de 42 anos detido em um centro de detenção de imigração privado da Louisiana apresentou dezenas de queixas alegando que lhe foi negado atendimento médico, acesso negado a seus registros pessoais de detenção e foi sujeito a maus-tratos e negligência dos guardas, mostram os registros obtidos pela Verite. As informações são do site Louisiana Iluminator.



De acordo com o site, Ernesto Rocha-Cuadra, de 42 anos, cidadão nicaraguense em busca de asilo político nos EUA e que já havia sido deportado anteriormente, entregou-se à Alfândega e Patrulha de Fronteira depois de entrar nos Estados Unidos em maio do ano ano passado, de acordo com os registros analisados pela Verite. Ele foi então levado para a Louisiana e colocado sob custódia da Imigração e Fiscalização Aduaneira dos EUA.



Ele foi detido no Central Louisiana ICE Processing Center, então conhecido como LaSalle ICE Processing Center, em Jena, de 19 de maio de 2022 até o mês passado. A instalação é administrada pelo Grupo GEO, uma operadora prisional privada multinacional que tem contratos para administrar centros de detenção do ICE, bem como instalações correcionais estaduais e federais, em todo o país.



Ele morreu em 23 de junho no Rapides Regional Medical Center, em Alexandria, após sofrer um ataque cardíaco na unidade de processamento, segundo o ICE. No mês passado, o The Advocate informou que Rocha-Cuadra, que estava buscando um adiamento da deportação - citando um medo razoável de perseguição ou tortura em seu país de origem - havia sido recomendado para ser libertado da prisão meses antes de sua morte.



Durante seu tempo na instalação, ele apresentou pelo menos 29 formulários de reclamação enquanto estava na unidade de segregação da instalação, onde passava 20 horas por dia sozinho em sua cela.



Em agosto de 2022, Ernesto Rocha-Cuadra, cidadão nicaraguense em busca de asilo político, alegou que os guardas da instalação permitiram que outro detento da mesma unidade o agredisse repetidamente.



Os detalhes não eram claros, mas parece pelas queixas que o detento estava jogando água contaminada com urina e fezes nele através de uma porta de bandeja de comida em sua cela. Quando Rocha-Cuadra pediu para ser transferido para uma cela diferente, ele disse que os guardas o amarraram e usaram força excessiva contra ele.

Em resposta sobre o caso, o GEO Group respondeu com uma negação geral das alegações feitas nas queixas de Rocha-Cuadra. O ICE disse que “a agência leva as alegações de má conduta muito a sério”. Nenhum dos dois comentou alegações específicas.