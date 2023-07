EUA adicionam oito campos de estudo para estudantes internacionais pelo OPT

Os Estados Unidos adicionarão oito novos campos de estudo para estudantes internacionais que buscam obter experiência prática de trabalho na América, de acordo com um anúncio no Federal Register.



Os novos campos serão adicionados ao Treinamento Prático Opcional (OPT) nas áreas de Ciências, Tecnologia, Engenharia e Matemática.



O OPT permite que os alunos com visto F-1 ganhem experiência prática de trabalho em sua área de estudo durante ou após a conclusão de seu curso. Normalmente, o programa permite que os alunos trabalhem por 12 meses, mas os alunos que obtiveram um diploma em determinadas áreas STEM podem solicitar uma extensão de 24 meses de seu OPT, permitindo que trabalhem por um total de 36 meses.



Em um aviso do Federal Register publicado em 12 de julho, o U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) e o Departamento de Segurança Interna (DHS) anunciaram que estão “alterando a lista de programas de graduação designados do DHS STEM adicionando oito campos de qualificação de estudo."



São eles: Arquitetura Paisagista; Pesquisa Institucional; Mecatrônica, Robótica e Tecnologia/Técnico de Engenharia de Automação; Tecnologia/Técnico de Materiais Compósitos; Linguística e Ciência da Computação; Psicologia do Desenvolvimento e do Adolescente; Inteligência Geoespacial e Demografia e Estudos Populacionais.



Em janeiro de 2022, o governo Biden anunciou em um aviso do Federal Register que expandiria a elegibilidade adicionando 22 campos de estudo qualificados, incluindo computação em nuvem, antropozoologia, ciência climática, economia matemática e outros.



Os educadores observam que muitos estudantes internacionais não viriam para a América sem o OPT e a capacidade de obter experiência prática de trabalho em seu campo, incluindo o potencial de obter mais tarde o status H-1B e um green card baseado em emprego.

Para saber mais, acesse o portal do DHS.