Agentes da fronteira foram instruídos a empurrar imigrantes para o Rio Grande e a negar água, diz denúncia

Agentes e paramédicos que atuam na fronteira dos EUA com o México fizeram graves denúncias ao Departamento de Segurança Pública do Texas sobre maus tratos a imigrantes na região de Eagle Pass, Texas. Em e-mail enviado ao Houston Chronicle, um agente afirmou ao departamento que “teve ordens para empurrar imigrantes de volta no Rio Grande e para negar água a estrangeiros, mesmo em um calor escaldante”.



O Departamento de Segurança Interna e o Departamento de Justiça estão em negociações sobre quais ações podem ser tomadas contra o Texas em meio a preocupações com a operação de meses do governador do Texas, Greg Abbott, ao longo da fronteira sul dos EUA, de acordo com uma fonte familiarizada com as discussões.



Em um período de sete horas no final do mês passado, de acordo com o e-mail, dois médicos do Departamento de Segurança Pública do estado disseram que trataram:

- Uma menina de 4 anos desmaiou em um calor de 100 graus Fahrenheit depois que o pessoal da Guarda Nacional do Texas empurrou o grupo em que ela estava de volta para o México



- Um homem com uma laceração significativa na perna sofreu ao tentar resgatar seu filho de arame farpado colocado em uma boia de dissuasão no Rio Grande



- Um menino de 15 anos com uma perna quebrada sofreu ao tentar atravessar uma parte mais perigosa do rio longe das boias



- Uma mulher de 19 anos presa no fio tendo um aborto espontâneo.



No dia seguinte, segundo o e-mail, os policiais receberam denúncias de uma mãe e dois filhos tentando atravessar o rio em uma área sem arame. A mulher e uma criança foram agarradas depois de ficarem debaixo d'água por cerca de um minuto. Ambos foram declarados mortos no hospital. O corpo da outra criança foi recuperado posteriormente.



Em outro turno, os médicos disseram ter encontrado cerca de 120 pessoas acampadas – incluindo bebês lactantes e outras crianças pequenas – exaustas, famintas e cansadas após um dia em que a temperatura atingiu 108 graus na sombra. Os médicos questionaram uma ordem para empurrá-los de volta para o rio em direção ao México por acharem que “não era a coisa certa a fazer” e que poderia levar a um risco de afogamento. Eles foram instruídos a deixar a área, escreveu o policial no e-mail.



Os soldados-médicos contataram seus superiores durante o serviço e novamente por escrito, pedindo mudanças nas últimas políticas da Operação Lone Star trazidas por Abbott.



“Acredito que ultrapassamos uma linha para o desumano [sic]. Precisamos operá-lo corretamente aos olhos de Deus”, disse o agente. “Precisamos reconhecer que essas são pessoas feitas à imagem de Deus e precisam ser tratadas como tal.”



A porta-voz do DHS, Erin Heeter, disse em comunicado que o relatório “é preocupante e, se for verdade, é cruel e desumano”.

“A aplicação da lei de imigração é uma autoridade federal, e o DHS continua a priorizar o bem-estar daqueles que encontramos e daqueles sob nossa custódia por meio da implementação de nosso plano para administrar com segurança e humanidade a fronteira do sudoeste. Podemos fazer cumprir nossas leis e tratar os seres humanos com dignidade”, acrescentou o comunicado.



Fonte: CNN.