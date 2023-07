'Não há mais espaço para imigrantes', diz prefeito de NY; cidade está 'com capacidade total'

‘Nosso copo basicamente transbordou’, afirmou o prefeito de Nova York, Eric Adams na quarta-feira, 19, dizendo que a cidade recebeu 90.000 imigrantes desde abril de 2022 e não tem mais capacidade para receber e abrigar novos.



"Declaramos há vários meses que atingimos a capacidade total. Não temos mais espaço na cidade e precisamos de ajuda", disse Adams em entrevista coletiva.



A cidade de Nova York distribuirá panfletos na fronteira EUA-México dizendo aos migrantes recém-chegados que "considerem outra cidade" e limitem a permanência em abrigos para requerentes de asilo adultos a 60 dias.



O prefeito exibiu cartazes apoiando seus pontos de vista e pedindo às pessoas que 'considerassem outra cidade' e disse: "Não há garantia de que seremos capazes de fornecer abrigo e serviços aos recém-chegados". "A moradia em Nova York é muito cara", dizem os cartazes.



"O custo de alimentação, transporte e outras necessidades em Nova York é o mais alto dos Estados Unidos", destacou.



“Isso não pode continuar, não é sustentável e não vamos fingir que é sustentável”, disse o prefeito. "É errado que a cidade de Nova York esteja carregando o peso de um problema nacional."



Sob o novo plano para enfrentar a crise, Adam anunciou que os migrantes adultos solteiros só poderão ficar nos abrigos da cidade por 60 dias e precisarão se candidatar novamente a uma vaga depois disso.



De acordo com um relatório do Politico, a cidade gastou aproximadamente US$ 50.000 de abril de 2022 a abril de 2023 para reassentar dezenas de migrantes em diferentes partes dos EUA – incluindo Flórida, Texas e Carolina do Norte – bem como em outros países, incluindo nações da América do Sul e até China. O jornal também informou que cinco famílias foram enviadas para outros países - Peru, China, Eucador e Venezuela.



Anteriormente, Adams havia argumentado que é "antiamericano" não permitir que os cerca de 84.000 migrantes que vieram para a Big Apple trabalhem legalmente nos Estados Unidos.



'Cada um de nós nesta sala, membros da família vieram de algum lugar. E a luz que guia este país é poder vir aqui e trabalhar. Temos uma população de 84.000 pessoas que estamos dizendo que você não pode trabalhar. Isso é antiamericano”, acrescentou Adams.



A declaração de Adam ocorre em um momento em que as estatísticas oficiais da Alfândega e Proteção de Fronteiras (CBP) mostram que houve mais de 144.000 encontros de migrantes na fronteira somente em junho. No entanto, o número de imigração caiu em relação a junho anterior e a maio. Isso marca os números mais baixos desde fevereiro de 2021 - mas os números ainda permanecem altos em comparação com os números anteriores a 2021.

New York City has done more than any other level of government to address this asylum seeker crisis, providing shelter, food, services, and much more to more than 90,000 asylum seekers since last spring. https://t.co/1fkZos64oJ