Mais de 853 mil estrangeiros ultrapassaram período de visto nos EUA em 2022

O número surpreendente de 853.955 estrangeiros com vistos vencidos no ano fiscal de 2022 indica um recorde de mais pessoas ficando "fora de status" no país.



Um novo relatório emitido pelo Departamento de Segurança Interna (DHS) diz que a taxa de 'overstay' é de apenas 3,67% em comparação com 96,33% de mais de 23 milhões de não imigrantes que deixaram o país no prazo de acordo com os termos de sua admissão. Mesmo assim, o problema expõe as falhas.



O número recorde de 853.955 “apresenta as taxas de overstay daqueles que permaneceram nos Estados Unidos além do período autorizado de admissão, sem evidências de extensão do período de admissão ou ajuste para outro status de imigração".



Os novos dados mostram que 9.005 cidadãos chineses ultrapassaram seu visto de estudante no último ano fiscal, respondendo por cerca de 16% dos estudantes ou visitantes de intercâmbio. A Índia é a segunda colocada na categoria com 5.037, seguida por 2.918 colombianos e 2.427 brasileiros. 16.157 brasileiros aparecem no relatório do DHS com vistos de negócios ou a turismo vencidos.



No geral, os venezuelanos representaram o maior número de visitantes de curto prazo com vistos vencidos em 172.640, seguidos pelo México com 123.623. Os mexicanos também foram responsáveis pelo maior número de vistos de trabalho temporário com 131.000, seguidos pela Índia com 5.800.



O site Judicial Watch faz uma análise crítica de como os EUA ainda não conseguiram implantar um sistema eficiente que impeça a permanência de imigrantes cujos vistos venceram lembrando dos atentados às torres gêmeas em 2001.



Segundo o portal, "Pelo menos quatro dos sequestradores de 11 de setembro estavam nos Estados Unidos com vistos vencidos e, todos esses anos depois, o governo - sob as administrações democrata e republicana - não encontrou uma maneira de rastrear adequadamente os vistos vencidos."



Após os ataques de 11 de setembro, o Congresso criou um sistema para rastrear a entrada e saída de estrangeiros usando impressões digitais e fotografias digitalizadas eletronicamente. Foi chamado de Tecnologia de Indicador de Status de Imigração e Visitantes dos EUA (US VISIT) e foi seriamente defeituoso, embora o governo tenha investido cerca de um bilhão de dólares ao longo de vários anos para fazê-lo funcionar.



"Todos os anos, o governo falha em capturar centenas de milhares de estrangeiros que ultrapassam o prazo de validade do visto. No ano fiscal de 2015, foram mais de meio milhão, incluindo milhares de nações terroristas como Paquistão, Iraque, Iêmen, Líbia e Síria", diz o Judicial Watch. Alguns anos depois, o número de vistos ultrapassados aumentou para 702.000. Entre eles estava um português com visto vencido acusado do horrível sequestro e assassinato de uma jovem cujo corpo foi encontrado dentro de uma mala em uma rua de Connecticut.