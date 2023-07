Juiz decide contra restrições do governo Biden que impedem travessias ilegais

Um juiz federal da Califórnia decidiu na terça-feira, 25, contra as restrições recentemente implementadas pelo governo Biden ao asilo ao longo da fronteira EUA-México, dizendo que uma política que as autoridades creditaram parcialmente por uma queda acentuada nas travessias de migrantes viola as obrigações legais do país para aqueles que fogem da violência.

O juiz distrital dos EUA, Jon Tigar, em Oakland, concluiu que o regulamento viola a lei de asilo dos EUA, que desde 1980 permite que migrantes em solo americano solicitem proteção humanitária como forma de interromper os esforços do governo para deportá-los, independentemente de como entraram no país.

Tigar bloqueou um esforço semelhante do governo Trump para barrar os pedidos de asilo ao longo da fronteira sul. Essa ação também foi movida pela American Civil Liberties Union, que disse que a política de Biden coloca os refugiados em perigo.

O juiz suspendeu sua decisão por duas semanas para dar ao Departamento de Justiça tempo para buscar alívio em um tribunal superior. O caso pode finalmente chegar à Suprema Corte dos EUA.