Câmara aprova lei que proíbe escolas públicas como moradia para imigrantes

A Câmara dos EUA aprovou no dia 19 um projeto de lei que proíbe o uso de escolas públicas para abrigar imigrantes indocumentados.

Apelidada de Schools Not Shelters Act (Lei das Escolas, Não dos Abrigos), a legislação bloquearia as instituições educacionais que recebem financiamento federal para abrigar imigrantes indocumentados, já que muitas comunidades lutam para lidar com um recente aumento de migrantes.

O projeto de lei foi aprovado pela Câmara em grande parte em linhas partidárias, 222 a 201, mas enfrenta um futuro incerto. A Casa Branca se manifestou contra a legislação no início do dia, embora não tenha chegado a dizer que o presidente Joe Biden a vetaria.

A medida precisa passar pelo Senado para chegar à mesa de Biden. Os democratas ainda têm uma maioria estreita no Senado, mas em algumas questões polêmicas, os senadores do partido que concorrem à reeleição no ano que vem em estados vermelhos ou indecisos deram vitórias ao Partido Republicano.