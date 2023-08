Imigrante é detido tentando entrar nos EUA com 7 macacos-aranha dentro da mochila

Tráfico de animais exóticos na fronteira: Agentes da Patrulha de Fronteira dos EUA prenderam um imigrante adolescente carregando uma mochila com sete macacos- aranha, espécie exótica e em ameaça de extinção, disseram autoridades federais.

Os agentes encontraram os macacos no domingo, 30, quando um adolescente mexicano foi preso em Brownsville, Texas, que fica na fronteira dos EUA com o México, tentando entrar no país com os animais.

O Setor Vale do Rio Grande da Patrulha de Fronteira postou um vídeo no Facebook mostrando os macacos amontoados dentro de uma mochila que parecia ter buracos para permitir a respiração dos animais.

O imigrante foi preso e os macacos, naturais das Américas Central e do Sul, foram entregues ao Serviço de Pesca e Vida Selvagem dos EUA. As autoridades não divulgaram nenhuma informação sobre a condição dos animais.

Os macacos-aranha são considerados criticamente ameaçados e estão entre os 25 primatas mais ameaçados do mundo, de acordo com a Wildlife Conservation Society.

"Este caso destaca até onde os contrabandistas irão para maximizar os lucros sem se importar com a vida de migrantes ou animais", disse a chefe de patrulha do setor do Vale do Rio Grande, Gloria Chavez.

Tráfico de animais selvagens As tentativas de introduzir animais exóticos nos Estados Unidos são relativamente comuns. No início deste ano, 29 ovos de papagaios da Amazônia foram apreendidos de um contrabandista no Aeroporto Internacional de Miami. A Rare Species Conservatory Foundation conseguiu chocar 26 dos 29 ovos e 24 dos 26 filhotes sobreviveram.

Em novembro passado, promotores federais acusaram oito pessoas de contrabandear macacos de cauda longa ameaçados de extinção para os EUA.

Em agosto passado, um homem na Califórnia se declarou culpado de contrabandear mais de 1.700 animais selvagens do México para os Estados Unidos.