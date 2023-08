Políticas de imigração dos EUA impactam na baixa matrícula de estudantes estrangeiros

Os Estados Unidos estão atualmente enfrentando um declínio notável no número de estudantes internacionais matriculados em suas universidades. Vários fatores contribuem para essa tendência, mas as questões mais gritantes são as políticas de imigração pouco competitivas e o alto índice de vistos negados por funcionários consulares, analisa o site Work Permit.com.



O impacto das políticas de imigração dos EUA na matrícula de estudantes internacionais é grande, segundo o portal. As atuais políticas de imigração são muito restritivas, dificultando a obtenção de vistos de trabalho e levando a longos tempos de processamento de green card. O declínio nas matrículas de estudantes internacionais teve um impacto significativo na economia dos EUA.



A população de estudantes internacionais nas universidades dos EUA diminuiu aproximadamente 15% ou 164.727 entre os anos acadêmicos de 2016/17 e 2020/21. Em contraste, as faculdades e universidades canadenses experimentaram um aumento de 46% no número de estudantes internacionais, impulsionados principalmente por estudantes indianos.



Essa disparidade se deve principalmente às políticas de imigração mais liberais do Canadá, que permitem transições mais fáceis do status de estudante para o status de trabalho e, eventualmente, residência permanente.



Os estudantes indianos são uma força motriz fundamental na ascensão de estudantes internacionais no Canadá. O número de estudantes internacionais indianos no Canadá disparou 324% ou 135.294 entre os anos acadêmicos de 2016/17 e 2020/21. Por outro lado, o número de estudantes indianos nos EUA diminuiu 10% ou 18.685 durante o mesmo período, destacando ainda mais os benefícios de políticas de imigração mais positivas.



Limitações do Visto H1B e Atrasos do Green Card



O programa de vistos H-1B dos EUA, que permite que empresas americanas empreguem trabalhadores estrangeiros em ocupações especializadas, permite apenas a entrada de 85.000 pessoas por ano. Devido aos baixos limites anuais, a maioria dos registros H-1B são rejeitados. Além disso, a espera por green cards baseados em emprego para indianos pode levar décadas devido ao limite por país e ao baixo número anual de vistos de imigrantes baseados em emprego.



Negação de vistos: um importante fator



A alta taxa de vistos negados por funcionários consulares dos EUA é outro fator significativo que contribui para o declínio nas matrículas de estudantes internacionais. No ano fiscal de 2022, a taxa de recusa de vistos de estudante F-1 foi de 35%, diz o portal.



Notavelmente, a taxa de recusa para estudantes africanos aumentou para 54% em 2022; pouco mais da metade de todos os vistos de estudantes africanos foram negados, em comparação com 36% dos estudantes asiáticos e apenas 9% dos estudantes da Europa. Esta discrepância é particularmente preocupante, dada a crescente importância da África como uma região vital para o crescimento de estudantes internacionais.



Os estudantes chineses, que historicamente representam uma parcela significativa dos estudantes internacionais nos Estados Unidos, também estão sendo afetados. Os funcionários consulares dos EUA continuam a negar vistos a estudantes de pós-graduação chineses com base na universidade de sua escolha. Essa política foi instituída pela primeira vez pelo governo Trump e continuou sob o governo Biden.



Especialistas recomendam várias medidas para reverter essa tendência, como maior treinamento para funcionários consulares, fornecendo orientações claras para a aplicação consistente das políticas do Departamento de Estado e oferecendo maior transparência aos estudantes com vistos negados, incluindo explicações por escrito para a negação.