Ex-policial militar brasileiro condenado por assassinatos no Brasil é preso nos EUA

Um ex-policial militar brasileiro foi detido em Rye, New Hampshire, no dia 14 de agosto, por agentes de Operações de Execução e Remoção (ERO-ICE) de Boston. Na lista da Interpol, Antonio José De Abreu Vidal Filho, 29 anos, foi condenado por vários assassinatos e sentenciado a mais de 200 anos de prisão por sua participação em um massacre brasileiro em 2015.



Vidal Filho entrou para a lista dos bandidos mais procurados da Interpol depois de ser condenado por 11 assassinatos e sentenciado a 275 anos e onze meses de prisão em junho de 2023 por um tribunal criminal em estado do Ceará.



Ele foi condenado, juntamente com outros três policiais militares brasileiros, por 11 acusações de homicídio, além de tentativa de homicídio e tortura física e mental. Os crimes aconteceram em novembro de 2015 durante o que ficou conhecido como “Massacre do Curió” pelo nome do bairro da cidade brasileira de Fortaleza onde ocorreram.



“A apreensão deste fugitivo estrangeiro muito perigoso é um excelente exemplo do profissionalismo e experiência dos oficiais do ERO Boston”, disse o diretor do escritório de campo do ERO Boston, Todd Lyons.

“Estamos orgulhosos de ter tirado de nossas ruas esse notório criminoso, condenado por participar de vários assassinatos hediondos no Brasil. A dedicação dos oficiais do ERO Boston mais uma vez tornou nossas comunidades mais seguras e protegidas com esta prisão.

Oficiais do ERO Boston prenderam Vidal em Rye, New Hampshire, levando-o sob custódia sem incidentes.

Ele permanecerá sob custódia do ICE enquanto aguarda uma audiência perante um juiz federal de imigração.



No dia 7 de agosto, um, outro brasileiro acusado de assassinato no Brasil foi detido pelo ICE em Waterbury, Connecticut.



No ano fiscal de 2022, o ERO prendeu 46.396 não cidadãos com antecedentes criminais. Este grupo teve 198.498 acusações e condenações associadas, incluindo 21.531 ofensas de agressão; 8.164 ofensas sexuais e de agressão sexual; 5.554 crimes com armas; 1.501 crimes relacionados a homicídios; e 1.114 crimes de sequestro.