80% das boias na fronteira do Texas está em território mexicano, diz processo

Um documento apresentado pelo Departamento de Justiça em seu processo contra o Texas apontou que as boias que foram colocadas no Rio Grande para evitar a travessia ilegal de imigrantes estão 80% em território do México.



O Rio Grande serve como fronteira entre os EUA e o México. Segundo o documento, 787 pés estão no México. Outros 208 pés estão nos EUA.



A aparente invasão foi determinada por meio de uma pesquisa topográfica realizada pela International Boundary and Water Commission, de acordo com uma declaração apresentada em uma ação do governo dos EUA contra o Texas e o governador republicano Greg Abbott sobre as boias.

Uma página do documento do tribunal mostra uma linha de pontos laranja marcando as boias, pontos pretos marcando as âncoras das boias e uma linha tracejada representando o limite sobre uma foto topográfica do leito do rio. A maioria dos pontos está na linha tracejada, no lado mexicano.



O Departamento de Justiça processou o Texas depois que a Abbott lançou as boias no mês passado perto de Eagle Pass, Texas/Piedras Negras, México, como parte do próprio sistema de fiscalização da imigração do estado.

A comissão de fronteira e água é um órgão dos EUA-México criado em 1889 para aplicar os termos dos tratados de fronteira e água entre os dois países, bem como para resolver quaisquer diferenças.



A ministra das Relações Exteriores do México, Alicia Bárcena, disse durante uma visita a Washington neste mês que as boias do Texas cruzaram a fronteira e a maioria estava no lado mexicano do rio, que o México chama de Rio Bravo, informou o Dallas Morning News.



Em registros anteriores, o governo do Texas disse que não está violando os tratados e leis que regem a fronteira do rio porque colocou as boias em águas rasas e, de acordo com o tratado, a barreira deve interromper a navegabilidade da água para violar.



Abbott sustentou que seu sistema de fiscalização da imigração administrado pelo estado está salvando vidas e propriedades e impedindo o influxo de drogas ilegais.



Fonte: NBC News.