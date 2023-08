Quais são os 15 Estados com maior número de imigrantes indocumentados nos EUA?

O Center for Immigration Studies define imigrantes ilegalmente nos EUA como todos os “não-cidadãos estrangeiros que não são residentes legais”. Com base nessa definição e na 14ª Emenda dos Estados Unidos, foram excluídos os filhos de imigrantes indocumentados nascidos nos EUA para a pesquisa, feita pelo Insider Monkey.



Em junho de 2023, a Federação para a Reforma da Imigração Americana' estimou que aproximadamente 16,8 milhões de estrangeiros residam ilegalmente nos Estados Unidos.



Para saber quais estados possuem maior número de imigrantes indocumentados, foram analisadas duas estimativas disponíveis mais recentes: uma de 2021 da 'Federação para a Reforma da Imigração Americana', uma organização não governamental; e outra de 2019 do 'The migration policy Institute', um instituto líder no campo da política de migração. Foi feita uma média dessas duas fontes de dados.



Os 15 estados com mais população indocumentada são, em ordem crescente:



Califórnia , Nevada, Texas , New Jersey , Arizona , New York , Maryland , Flórida , Novo México , Illinois, Geórgia, Havaí, Virgínia, Connecticut e Washington.



No geral, listando todos os estados, enquanto a Califórnia tem o maior percentual de imigrantes indocumentados, West Virginia tem o menor número, segundo a análise.



Quanto custam os imigrantes indocumentados aos Estados Unidos?



Em 27 de janeiro de 2019, Donald Trump twittou que o custo da imigração ilegal até agora (naquele ano) tinha sido de $ 18.959.495.168. Embora esse número pareça exagerado, ele levanta a questão do custo dos imigrantes indocumentados para os Estados Unidos.



É um desafio calcular o impacto exato da imigração indocumentada na economia dos EUA. No entanto, organizações não-governamentais independentes frequentemente publicam estudos que estimam esses custos. A Federação para a Reforma da Imigração Americana (FAIR) - uma organização sem fins lucrativos e anti-imigração, publicou recentemente um estudo que estima o custo da imigração ilegal em US$ 150,7 bilhões.

De acordo com o estudo, o gasto federal total com estrangeiros ilegais é de US$ 66,4 bilhões. Ele também afirma que essas despesas aumentaram 45% desde 2017. O estudo também afirma que os estrangeiros ilegais contribuem com cerca de US$ 31 bilhões em impostos.



Embora os números acima sejam alarmantes, as organizações que favorecem os imigrantes indocumentados acreditam que a cidadania para eles impulsionaria o crescimento econômico dos EUA. O Center for American Progress (CAP), uma organização de pesquisa e defesa de políticas públicas, afirma que a cidadania legal de todos os imigrantes indocumentados aumentaria o PIB dos EUA em US$ 1,7 trilhão em 10 anos. Também afirma que tal medida criaria 438,8 mil novos empregos no mesmo período.



Confira aqui a pesquisa completa.