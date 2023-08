Travessias ilegais na fronteira EUA-México aumentaram em julho

As autoridades de fronteira dos EUA impediram que os imigrantes entrassem ilegalmente no país com mais de 33% de frequência em julho do que em junho, sugerindo que os números mais baixos que se seguiram ao fim das restrições de asilo relacionadas à pandemia podem ter chegado ao fundo do poço



As prisões por cruzar ilegalmente a fronteira dos Estados Unidos a partir do México aumentaram 33% de junho a julho, de acordo com dados do governo dos EUA divulgados na sexta-feira, 18, revertendo o curso após uma queda que se seguiu à introdução de novas restrições de asilo em maio.



A administração do presidente Joe Biden insistiu que sua abordagem de expandir as rotas legais enquanto impõe medidas mais punitivas para aqueles que entram ilegalmente está funcionando. Ele observou que as travessias ilegais ainda caíram 27% em relação a julho de 2022 e estavam bem abaixo dos dias que antecederam as novas regras de imigração.

O aumento de junho a julho foi impulsionado por uma presença maior de famílias viajando com crianças – quase dobrando para 60.161 prisões.

O tráfego mudou para partes altamente remotas e insuportavelmente quentes do Arizona, que as autoridades atribuíram à propaganda enganosa de contrabandistas de que era mais fácil atravessar lá e ser libertado nos Estados Unidos. A área de Tucson registrou 39.215 prisões em julho para se tornar o mais movimentado de nove setores geográficos ao longo da fronteira, 60% a mais que em junho e mais que o dobro em relação a julho de 2022. John Modlin, chefe do setor de Tucson da Patrulha de Fronteira, disse que vários grandes grupos foram encontrados no primeiro fim de semana de agosto, incluindo uma das 533 pessoas de 17 países perto da remota cidade de Lukeville.



A Patrulha da Fronteira parou migrantes 132.652 vezes em julho ao longo da fronteira sul, contra 99.545 vezes em junho, mas abaixo de 181.834 vezes em julho de 2022. Esperava-se que as travessias aumentassem depois que as restrições de asilo relacionadas à pandemia terminaram em 11 de maio, mas caíram em junho para o segundo mais baixo da presidência de Biden, depois de novas regras que tornam extremamente difícil obter asilo ao cruzar a fronteira ilegalmente.

Os números mais recentes também refletem um aumento acentuado no uso do aplicativo móvel CBP One do governo, por meio do qual até 1.450 migrantes podem obter consultas diárias em passagens terrestres com o México para solicitar asilo. Durante o mês de julho, as autoridades admitiram mais de 50.000 migrantes em cruzamentos oficiais, incluindo mais de 44.700 com compromissos do CBP One.



Fonte: Associated Press.