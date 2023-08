Fazendeiro de Utah agride trabalhadores imigrantes e levanta suspeita de tráfico humano

As autoridades estão investigando o ex-presidente da Utah Farm Bureau Federation por alegações de fraude e tráfico humano após uma briga que deixou um de seus trabalhadores rurais ferido. O fato aconteceu no dia 8 de agosto em uma fazenda no condado de Weber, confirmou o Departamento de Segurança Pública de Utah à NBC News.



Ron Bennett Gibson, 50, renunciou na terça-feira, 15, à maior organização voluntária de agricultores e pecuaristas de Utah. Ele apresentou sua renúncia ao cargo de presidente quatro dias depois de anunciar que estava tirando uma licença. Um vídeo divulgado na semana passada pela KSL, afiliada da NBC em Salt Lake City, mostrou o que parece ser Gibson atingindo um imigrante que trabalhava em sua fazenda com um visto H-2A.



A organização disse em um comunicado na quarta-feira que estava “agradecida” pelo serviço de Gibson nos últimos oito anos, “mas seus maus-tratos a um trabalhador rural na semana passada foram impróprios para um líder”. Gibson também renunciou ao cargo no conselho de administração do American Farm Bureau.



À polícia, o trabalhador rural afirmou que ele e vários de seus colegas não receberam quatro contracheques anteriores de Gibson e foram tirar satisfação. Foi quando o fazendeiro os agrediu.



Em geral, os trabalhadores rurais sofrem mais roubo de salário e condições de moradia precárias do que a maioria dos trabalhadores – e aqueles com status de imigração frágil são mais suscetíveis à violência física e retaliação, de acordo com Elizabeth Strater, diretora de campanhas estratégicas do United Farm Workers.



O programa de visto H-2A é voltado para conseguir trabalhadores imigrantes para ajudar na colheita. Além de seus salários, os agricultores devem fornecer alimentação, transporte e moradia aos trabalhadores, o que muitas vezes não é respeitado.



A prisão de Gibson também levou a Divisão de Salários e Horas do Departamento do Trabalho dos EUA a abrir uma investigação sobre o incidente, disse um porta-voz trabalhista à NBC News.