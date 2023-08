Trump divulga plano de imigração radical para 2025 se eleito presidente

O ex-presidente Trump parece o favorito para ganhar a indicação presidencial republicana em 2024, de acordo com pesquisas recentes. Como ex-presidente, Trump assumiu uma postura dura em relação à imigração e à fronteira, restringindo o acesso ao asilo e à residência permanente para milhares de imigrantes.

Caso seja eleito novamente, Trump revelou recentemente o seu plano de imigração para 2025. O plano, repleto de medidas sem precedentes que vão muito além das suas políticas anteriores, restringiria o acesso à imigração para milhões de indivíduos, centrando-se fortemente na fronteira sul, com várias propostas inflamatórias que poderão aumentar as tensões políticas com o México.



Aqui estão as principais propostas do plano e como elas impactariam o sistema de imigração dos EUA como um todo:







Trump sugere um bloqueio naval por parte da Guarda Costeira e da Marinha dos EUA para impedir os barcos de contrabando de drogas nas águas dos EUA e da América Latina.



Os cartéis de drogas seriam designados como “combatentes inimigos ilegais”, permitindo a intervenção militar dos EUA no México.



O plano ampliaria as barreiras fronteiriças do Texas, incluindo as controversas barreiras flutuantes no Rio Grande.



A conclusão do muro fronteiriço está incluída no plano para 2025, apesar do Presidente Biden ter interrompido o projeto.



Trump pretende restabelecer a política “Permanecer no México” e restaurar as restrições de asilo anteriores.



O Título 42 também pode ser usado para expulsar migrantes com base em preocupações de saúde pública.







Reduzir significativamente a imigração legal, limitando o acesso de potenciais imigrantes com base na ideologia, riqueza, saúde e país de origem.



Maior triagem ideológica para potenciais imigrantes, a fim de rejeitar aqueles suspeitos de ideais comunistas.



O conceito de “proibição muçulmana” promulgado durante a administração anterior de Trump seria expandido para bloquear a entrada de mais indivíduos de países específicos.



A cidadania por nascimento nos EUA acabaria para os filhos de imigrantes indocumentados.



Os migrantes poderiam ser rapidamente deportados através do uso das controversas e ultrapassadas Leis de Estrangeiros e Sedição.



Seria aplicada uma triagem aprimorada, que envolveria o exame de contas de mídia social, comprovação de seguro saúde e pagamento de títulos de entrada.



Uma aplicação agressiva envolveria o FBI, a Drug Enforcement Administration e possivelmente a Guarda Nacional na apreensão de imigrantes indocumentados.

Fonte: Boundless.