"Brasileiros não têm o 'direito' de vir para os EUA", diz DeSantis

O governador da Flórida, Ron DeSantis, criticou esta semana a imigração em cadeia para os Estados Unidos, citando o Brasil e a Polônia, enquanto elogiava sua política para um sistema de imigração baseado em habilidades, relata a Florida Politics.



Numa entrevista à estação de rádio local WGIR de New Hampshire, DeSantis, que está em campanha pela nomeação presidencial republicana, comentou sobre a sua política de imigração.

“A forma como vejo a imigração é, você sabe, se você está na Polônia ou no Brasil ou em qualquer outro lugar, você não tem o direito de vir para este país”, disse DeSantis. “As pessoas vêm porque o povo americano pensa que é do nosso interesse que as pessoas venham.”

Mais tarde, ele acrescentou que, se for eleito presidente, “teremos um sistema mais parecido com o do Canadá ou da Austrália. Está se concentrando nas habilidades, não em coisas como a migração em cadeia.”



O governador disse que questionou o fato de famílias extensas de imigrantes poderem imigrar legalmente com seus parentes.

“Um cidadão americano deve trazer [seu] cônjuge ou filhos estrangeiros, 100%. Mas trazer esses primos e outras coisas não é o caminho”, disse DeSantis. “Uma loteria de diversidade em que você tira um país da cartola e depois traz pessoas de lá, vamos nos livrar disso e nos concentrar mais nas necessidades dos americanos.”

Ele também criticou a política de anistia de imigração do ex-presidente Ronald Reagan, dizendo que “não vamos fazer uma anistia de imigração. Reagan tentou isso. Não funcionou. Vamos garantir que tenhamos um Estado de Direito, eu acho.”



Ouça a entrevista completa aqui.

