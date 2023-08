Tribunal inicia julgamento de estados republicanos contra política imigratória de Biden

Os estados vermelhos estão levando a administração do presidente Joe Biden ao tribunal por causa de uma política de imigração que permite a entrada de até 30.000 imigrantes nos EUA todos os meses vindos da América do Sul e do Caribe.

O Texas, junto com a Flórida e outros 20 estados liderados pelo Partido Republicano, inicia os procedimentos judiciais no tribunal federal perto de Houston nesta quinta-feira, 24. Os estados estão desafiando o programa de liberdade condicional humanitária de Biden, que permite que residentes de Cuba, Haiti, Nicarágua e Venezuela solicitem uma estadia de trabalho de dois anos nos EUA.



O Texas argumenta que o programa é um exagero da administração Biden e uma pressão ilegal sobre seus recursos. Eles também dizem que o governo federal está abusando de sua autoridade legal de liberdade condicional, que deveria ser usada “apenas caso a caso, por razões humanitárias urgentes ou para benefício público significativo”.



O juiz distrital dos EUA, Drew Tipton, nomeado pelo ex-presidente Donald Trump, presidirá o julgamento desta quinta-feira.



A administração Biden introduziu o programa pela primeira vez no final de 2022, e inicialmente aplicava-se apenas aos venezuelanos. A administração logo o expandiu para a lista atual de países.



Desde o início do programa, concedeu acesso aos EUA a 72 mil haitianos, 63 mil venezuelanos, 41 mil cubanos e 34 mil nicaragüenses.

Os advogados do Departamento de Justiça que representam o governo federal no caso argumentam que o programa tem sido “tremendamente bem-sucedido na redução da migração para a fronteira sudoeste”.



No âmbito do programa, os candidatos devem passar por um processo de verificação e verificar se possuem um patrocinador financeiro nos EUA. Se aprovados, poderão permanecer nos EUA por até dois anos e obter uma autorização de trabalho.



Os republicanos, tanto a nível federal como estadual, criticaram a administração pela forma como lidou com a crise fronteiriça, culpando a reversão das medidas de segurança fronteiriça da era Trump pelo aumento contínuo de migrantes que procuram entrar nos EUA.



Fonte: Fox News.