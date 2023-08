Fronteira México-Arizona lidera em travessia ilegal de imigrantes

Mais pessoas entraram ilegalmente nos Estados Unidos através do Setor Tucson, no Arizona, do que em qualquer outro lugar, de acordo com números divulgados pela Patrulha de Fronteira.



A Patrulha da Fronteira encontrou 39.215 pessoas no Setor de Tucson em julho, tornando-o o mais movimentado na fronteira sudoeste. Ao todo, em julho, o CBP informou que apreendeu 132.600 pessoas ao longo de toda a fronteira sul, um aumento de 33% em relação a junho.



“Portanto, nos últimos meses, o Setor Tucson viu o maior número de entradas ilegais ao longo da Fronteira Sudoeste em comparação com outros Setores da Fronteira Sudoeste”, disse ele. “Estamos vendo um aumento de cerca de 35%.”



Existem 114 comportas ao longo da fronteira que foram recentemente levantadas devido às monções e chuvas para evitar alagamentos.



"Durante os casos em que há mau tempo, sim, abrimos esses bueiros e as organizações de contrabando aproveitam-se disso, por razões óbvias, é muito mais fácil entrar a partir desses locais", disse Justin De La Torre, Subchefe do Agente de Patrulha do Setor de Tucson.



O problema é que é através de portões como estes que os imigrantes atravessam ilegalmente para os Estados Unidos.



Mortes



À medida que mais pessoas migraram para os Estados Unidos em Julho, o número de pessoas resgatadas no deserto ou que morreram sob o calor escaldante também aumentou.



Os restos mortais de 109 pessoas foram encontrados só no deserto do Arizona, 42 deles em julho, segundo a Humane Borders, um grupo que ajuda migrantes no deserto e monitoriza as suas mortes.



Também, muito mais pessoas ligam para o 911 e pedem ajuda. Os agentes da Patrulha de Fronteira realizaram 28.537 resgates ao longo da fronteira sudoeste até agora neste ano fiscal, que vai de outubro a setembro, de acordo com os dados da agência. É um número recorde que dobrou quase todos os anos desde 2020.



Fonte: 12 News.