"Atualize o sistema de imigração", pede governo Biden ao Congresso, a fim de legalizar mais trabalhadores imigrantes

A Casa Branca divulgou um comunicado pedindo para o Congresso atualizar o sistema imigratório para legalizar mais trabalhadores imigrantes e ajudar a acabar com o déficit de mão de obra no País.



A nota foi assinada pela secretária de imprensa da Casa Branca Karine Jean-Pierre e pelo secretário Stephen Benjamin na segunda-feira, 28, a poucos dias do Labor Day, feriado que celebra o Dia do Trabalho, que será celebrado na próxima segunda-feira, 3.



“Como já dissemos muitas vezes, este é um sistema de imigração desatualizado. Pedimos ao Congresso que atualizasse . Fomos muito claros sobre isso, inclusive sobre os programas de vistos temporários que não são atualizados há mais de duas décadas”, pediu o atual governo.



Regime de vistos atual



Ela também citou os atuais regulamentos de vistos nos EUA para defender a necessidade de reformar o regime de vistos do país.

De acordo com a regulamentação em vigor, os trabalhadores com determinados vistos temporários têm apenas 60 dias para conseguir um novo emprego, procurar uma nova classificação de visto ou preparar-se para deixar o país.



“Portanto, o Congresso precisa de fazer o seu trabalho e aprovar legislação, atualizando as nossas leis de imigração para refletir as necessidades de onde estamos, onde estamos atualmente nesta economia do século XXI”, disse Jean-Pierre.



Ela afirmou ainda que o presidente Joe Biden levou a questão muito a sério desde o primeiro dia de governo. No entanto, as reformas ainda não foram introduzidas, mesmo quando a administração Biden se aproxima de completar três anos de serviço.

Imigrantes na força de trabalho dos EUA



A proporção de imigrantes na força de trabalho dos EUA está crescendo continuamente. Em Maio, a percentagem de trabalhadores norte-americanos provenientes de países estrangeiros atingiu um máximo histórico de 18,7 por cento, uma tendência que tem aumentado consistentemente desde 2010.

Há um número considerável de vagas que as empresas precisam preencher. De acordo com dados do Bureau of Labor Statistics, em Junho, havia mais 3,6 milhões de vagas de emprego do que trabalhadores desempregados disponíveis para as preencher.