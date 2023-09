ICE realiza voo de deportação ao Haiti após pedir que cidadãos dos EUA deixem o país

O Immigration and Customs Enforcement (ICE) está sendo criticado por realizar um voo de deportação para o Haiti na quinta-feira, 31, um dia depois de o Departamento de Estado ter apelado a todos os cidadãos norte-americanos que estão no Haiti deixassem o país imediatamente devido a questões de segurança.



O voo de deportação foi o segundo para o Haiti neste mês, e saiu de Alexandria, na Louisiana, para a capital, Porto Príncipe, com cerca de 60 haitianos a bordo.



“Esses dois não podem acontecer ao mesmo tempo. Não se pode evacuar e deportar pessoas ao mesmo tempo. Isso é além de desumano. É definitivamente uma violação dos direitos humanos”, disse Guerline Jozef, diretor executivo da Haitian Bridge Alliance.



No início de Agosto, o ICE encomendou cerca de 850 voos para transportar detidos de imigração dentro dos Estados Unidos, um aumento de 50% em relação ao mês anterior, bem como aproximadamente 150 voos de remoção, um aumento de 51% em relação a Julho.



As operações aéreas do ICE estão em alta e os 150 voos de remoção neste mês são os maiores desde setembro de 2021, quando a administração Biden operou 193 desses voos, incluindo muitos para o Haiti.



Em 27 de julho, o Departamento de Estado emitiu um aviso de “não viajar” para o Haiti; com isso, o ICE não realizou voos de remoção para o país naquele mês. No entanto, ao longo do mês de agosto, as condições continuaram a deteriorar-se com o rapto de uma cidadã dos EUA e da sua filha, e com o anúncio de que uma força de manutenção da paz mediada pela ONU e liderada pelo Quénia, apoiada pelos Estados Unidos, seria enviada para o Haiti.

Apesar disso, no dia 2 de agosto, o ICE repatriou 55 pessoas para o Haiti.

Na última quarta-feira, 30, o Departamento de Estado intensificou o seu alerta sobre as condições no Haiti, apelando a todos os cidadãos norte-americanos que deixem o país “o mais rapidamente possível através de transporte comercial ou privado”, poucas horas antes do voo de remoção de quinta-feira.



Fonte: The Hill.