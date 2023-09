Prisões da Califórnia estão denunciando cidadãos dos EUA como indocumentados ao ICE, diz ACLU

Agentes de prisões da Califórnia estão reportando detentos que são cidadãos dos Estados Unidos como indocumentados ao ICE. A denúncia foi feita pela ACLU (União Americana pelas Liberdades Civis, em tradução livre).



De acordo com a ACLU, em 18 de agosto de 2022, um funcionário do departamento de registros do Centro Correcional da Califórnia enviou por e-mail às autoridades federais de imigração uma lista de pessoas que eles acreditavam que poderiam estar sujeitas à deportação. A lista observou que a maioria dos nomeados nasceu fora dos EUA ou tinha local de nascimento desconhecido. Mas 12 pessoas tinham nascido nos Estados Unidos.



O e-mail foi obtido pela afiliada da União Americana pelas Liberdades Civis no norte da Califórnia e compartilhado com o The Times. O grupo de defesa diz que a equipe do Departamento de Correções e Reabilitação da Califórnia presume rotineiramente que as pessoas sob sua custódia são imigrantes deportáveis – mesmo quando seus próprios registros indicam que são cidadãos dos EUA ou imigrantes que não deveriam ser deportados – e denunciam esses indivíduos ao Serviço de Imigração e Alfândega dos EUA enquanto negando-lhes oportunidades de reabilitação.



Os registros resultam de uma solicitação de registros públicos apresentada no ano passado pela afiliada da ACLU, que buscava comunicações entre o Departamento de Correções e Reabilitação da Califórnia, ou CDCR, e o ICE. A ACLU e outros grupos de defesa afirmaram ter analisado cerca de 2.500 registos únicos de agosto e setembro de 2022, durante os quais o departamento transferiu mais de 200 pessoas das suas instalações para custódia de imigração.



Os grupos detalharam os resultados num relatório publicado terça-feira, 29 de agosto, que, segundo eles, descreve as práticas utilizadas pelo departamento em cooperação com o ICE e fornece exemplos de alegadas ações discriminatórias por parte do pessoal do departamento, inclusive contra imigrantes.

“No seu zelo em conspirar com o ICE, o CDCR não tem apenas como alvo as pessoas que cumpriram a sua pena e estão prestes a regressar a casa para detenção e deportação, mas também está a varrer cidadãos dos EUA e titulares de Green Card, baseando-se em suposições racistas e ignorando as suas próprias registros”, afirma o relatório.



A porta-voz do CDCR, Terri Hardy, disse que o departamento está trabalhando para limitar as comunicações com o ICE apenas quando alguém entra na prisão e quando a data de sua libertação está se aproximando. Hardy disse que o departamento solicita ao ICE uma determinação oficial se a equipe não conseguir determinar o local de nascimento de um indivíduo ou se as informações indicarem que a pessoa pode ser um imigrante.



Fonte: Los Angeles Times.