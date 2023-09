Imigração dos EUA usa perfis falsos de mídia social para investigar imigrantes

Funcionários da imigração dos EUA utilizam perfis falsos nas redes sociais em diversas operações de investigação, incluindo para verificar o perfil de pessoas que procuram benefícios de imigração.



Autoridades de diversas agências de imigração do Departamento de Segurança Interna (DHS), incluindo Alfândega e Proteção de Fronteiras (CBP) e Immigration and Customs Enforcement (ICE), discutiram repetidamente o uso de “apelidos” ou contas on-line secretas para investigações, de acordo com registros obtidos através de uma solicitação de registros abertos feita pela organização sem fins lucrativos de direitos civis Brennan Center for Justice e compartilhada com o Guardian.



Os registros não especificavam quais as plataformas online que os agentes utilizavam, mas para muitos, incluindo o Facebook, a utilização de pseudônimos e perfis falsos, inclusive por agências governamentais, é uma violação direta dos seus termos de contrato de serviço. E as práticas do DHS eram tão preocupantes que um representante da empresa contatou a agência alertando sobre uma potencial violação das regras da rede social, revelaram os registros.



Em Agosto de 2019, as Operações de Execução e Remoção (ERO) do ICE, que rastreiam e prendem pessoas para deportação, manifestaram interesse em utilizar as redes sociais para operações de “fugitivos” e “detidos”, de acordo com e-mails entre funcionários de privacidade do DHS.



As revelações surgem no meio de preocupações crescentes com a privacidade sobre a forma como as autoridades policiais nos EUA monitorizam a atividade online e recolhem e partilham dados das pessoas, em alguns casos sem mandado ou intimação.



De acordo com registros obtidos , os agentes do DHS, que trabalham na detecção de fraudes e fazem parte dos Serviços de Cidadania e Imigração dos EUA (USCIS), podem usar contas falsas para pesquisar pessoas “que solicitem benefícios de imigração”.



O documento fornece detalhes adicionais sobre uma prática anunciada pela primeira vez pelo USCIS em 2019. Esses oficiais – que trabalham para a agência que decide quem obtém green cards e cidadania – podem coletar uma ampla gama de dados, incluindo endereços físicos, informações de relacionamento, afiliações de emprego e educação e quaisquer postagens nas redes sociais que sejam “contrárias às informações enviadas pelo requerente”, dizia a política. Qualquer informação coletada nessas investigações deve ser “guardada” no prontuário do indivíduo, mesmo que não seja “depreciativa”, segundo o documento.



O DHS já possui uma vasta rede de vigilância que lhe permite rastrear migrantes e, por vezes, cidadãos dos EUA, seja através do acesso a dados de localização de empresas de tecnologia, comprar informações do usuário de corretores de dados ou utilizar reconhecimento facial.