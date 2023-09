USCIS notifica imigrantes elegíveis para solicitarem autorizações de trabalho

Milhares de imigrantes elegíveis em todos os Estados Unidos estão recebendo notificação para solicitar autorizações de trabalho, uma medida tomada em resposta à pressão crescente de autoridades em Nova York e outras cidades que lutam para abrigar os requerentes de asilo recém-chegados.



Os Serviços de Cidadania e Imigração dos EUA (USCIS) começaram a enviar e-mails e textos para imigrantes que são elegíveis para solicitar autorização de trabalho na agência, incluindo requerentes de asilo e aqueles que chegaram aos EUA no âmbito de programas que a administração Biden criou para desencorajar adultos e famílias de atravessando a fronteira sul sem autorização.



“Você está recebendo esta mensagem porque estava em liberdade condicional nos EUA. Você pode solicitar uma autorização de trabalho online”, diz a notificação, que inclui um link para o pedido de autorização de trabalho do USCIS.



Naree Ketudat, porta-voz do Departamento de Segurança Interna dos EUA (DHS), que supervisiona o USCIS, confirmou que o departamento "lançou uma campanha nacional inédita para não-cidadãos que são elegíveis para trabalhar, mas ainda não se candidataram a emprego autorização."



As notificações estão sendo enviadas a imigrantes que entraram nos EUA sob um processo que permite aos americanos patrocinar a entrada de cubanos, haitianos, nicaraguenses e venezuelanos, bem como aqueles processados em portos de entrada ao longo da fronteira EUA-México após garantirem uma nomeação através de um aplicativo de telefone do governo. A administração Biden tem processado ambas as populações sob a autoridade de liberdade condicional de imigração, que permite aos migrantes trabalhar e viver legalmente nos EUA numa base temporária, normalmente durante dois anos.



Os imigrantes que apresentaram casos de asilo também receberão uma versão da notificação se os seus casos estiverem pendentes há pelo menos 150 dias. A lei dos EUA só permite que os requerentes de asilo recebam autorizações de trabalho 180 dias após a apresentação dos seus pedidos.



A campanha de mensagens públicas foi acordada durante uma reunião na Casa Branca entre altos funcionários do governo Biden e a governadora de Nova York, Kathy Hochul, uma democrata que pediu ao governo federal que ajude o estado a acomodar dezenas de milhares de imigrantes.



Mais de 200.000 cubanos, haitianos, nicaraguenses e venezuelanos chegaram aos EUA desde outubro de 2022 sob a política de patrocínio, de acordo com dados internos do DHS obtidos pela CBS News. Além disso, 180.000 migrantes foram processados nos portos de entrada depois de garantirem marcações através da aplicação governamental CBP One entre Janeiro e o final de Julho, mostram os números do DHS. Quase 300.000 migrantes adicionais foram libertados com notificações judiciais este ano depois de entrarem ilegalmente nos EUA, de acordo com dados federais.