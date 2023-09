Governador do Texas já enviou 35 mil imigrantes para cidades-santuário, incluindo Nova York e Los Angeles

O governador republicano do Texas, Greg Abbott, revelou na terça-feira, 5, que seu estado transportou mais de 35.000 imigrantes para cidades que se declararam santuários para imigrantes, em resposta à incapacidade do governo Biden de proteger a fronteira sul.



Abbott iniciou o programa de transporte de imigrantes em abril de 2022, numa tentativa de fazer com que os estados azuis (democratas) partilhem a responsabilidade que o Texas tem enfrentado devido ao número sem precedentes de imigrantes indocumentados e requerentes de asilo que atravessam a fronteira do México para os EUA desde que o Presidente Biden assumiu o cargo.



“O Texas transportou mais de 35.000 imigrantes para cidades autodeclaradas santuários”, tuitou Abbott na terça-feira, juntamente com uma análise de quais cidades receberam o maior número de imigrantes.



“Mais de 11.300 para DC, mais de 13.300 para Nova York, mais de 6.700 para Chicago, mais de 2.600 para Filadélfia, mais de 1.000 para Denver, mais de 480 para LA”, listou o governador.



Os números divulgados por Abbott mostram um aumento de mais de 12.000 desde a última atualização sobre o número de imigrantes que foram transportados de ônibus para fora do estado no âmbito da Operação Lone Star – um esforço de segurança da fronteira estadual e divisão de encargos lançado pelo governador em 2021. Em Junho, Abbott informou que mais de 500 veículos tinham retirado 22.650 imigrantes do Texas e enviado-os para cidades-santuário.



“Nossa missão de ônibus fornece alívio crítico às sobrecarregadas cidades fronteiriças do Texas”, argumentou Abbott em seu tweet de terça-feira, que veio um dia depois que o 12º ônibus de migrantes desde junho chegou a Los Angeles vindo do Texas.



A chegada de imigrantes aos estados, muitos deles distantes da fronteira sul, causou conflitos entre as autoridades democratas estaduais e locais e a administração Biden. Em Washington, DC, a prefeita democrata Muriel Bowser pediu a Biden, que pertence ao mesmo partido, que acionasse a Guarda Nacional em agosto do ano passado para fornecer ajuda e abrigo aos migrantes que chegassem do Texas – pedido que foi rejeitado pela administração Biden.



A população imigrante da cidade de Nova Iorque aumentou e deverá duplicar até Junho de 2024, colocando pressão sobre os recursos da cidade, como escolas e abrigos. O prefeito democrata Eric Adams instou o presidente de 80 anos a agir sobre a crise mais de três dezenas de vezes.



Fonte: AFP.



