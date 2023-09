Indocumentados de Minnesota poderão tirar carteira de motorista a partir de outubro

A partir de 1º de outubro, os imigrantes indocumentados poderão obter legalmente suas próprias carteiras de motorista em Minnesota. O estado é o mais recente a promulgar legislação que permite indocumentados a obter carteiras de motorista.



Na quinta-feira, 7, o Departamento de Segurança Pública de Minnesota anunciou que os habitantes de Minnesota sem prova de presença legal nos Estados Unidos agora podem iniciar o processo agendando consultas para testes de conhecimento escritos. Todos os outros requisitos permanecem os mesmos.

Testes escritos são necessários ao solicitar uma carteira de motorista classe D padrão de Minnesota, permissão de instrução ou cartão de identificação padrão. O agendamento das provas poderá ser feito com até 30 dias de antecedência.



Em março, o governador Tim Walz sancionou o projeto de lei da carteira de motorista para todos, que entrará em vigor em 1º de outubro. O esforço está sendo feito há 20 anos para os defensores da política, que dizem que ela melhorará a segurança pública e permitirá que pessoas sem situação legal status para continuar contribuindo com a economia do estado.

"A carteira de motorista para todos é um passo importante para aumentar o número de motoristas licenciados, treinados e segurados", disse o diretor de serviços de direção e veículos, Pong Xiong. “Isso torna as estradas mais seguras para todos, ao mesmo tempo que melhora a equidade ao expandir o acesso a recursos e serviços dentro da comunidade”.



A DVS oferecerá testes escritos em vários idiomas diferentes: inglês, espanhol, somali, hmong, vietnamita, russo, karen e linguagem de sinais americana.



Os candidatos devem, no entanto, apresentar os documentos aprovados em inglês ou traduzidos para o inglês. Para obter mais informações sobre a nova lei, requisitos e como se inscrever, visite o site do Departamento.



Atualmente, dezenove estados e o Distrito de Columbia promulgaram leis para permitir que imigrantes não autorizados obtenham carteiras de motorista. Esses estados – Califórnia, Colorado, Connecticut, Delaware, Havaí, Illinois, Maryland, Massachusetts, Minnesota, Nevada, Nova Jersey, Novo México, Nova York, Oregon, Rhode Island, Utah, Vermont, Virgínia e Washington – emitem uma licença se um o requerente fornece determinada documentação, como certidão de nascimento estrangeira, passaporte estrangeiro ou cartão consular e comprovante de residência atual no estado.



Na Flórida, o Departamento de Segurança Rodoviária e Veículos Motorizados da Flórida não aceita carteiras de motoristas emitidas a indocumentados pelos estados de Connecticut, Delaware e Havaí, sob a nova lei que visa imigrantes indocumentados que entrou em vigor em julho.

A driver’s license is proof that someone has taken the time to learn what is involved in using a vehicle. Very soon, any immigrant can learn about driving, take driving tests and obtain a standard driver’s license or ID. Here’s how you can prepare: https://t.co/dNduPGdGEC pic.twitter.com/EdCTsEiHME