Governo Biden analisa manter imigrantes na fronteira para triagem de asilo

A administração Biden está considerando forçar os imigrantes que entram ilegalmente nos Estados Unidos a permanecer na fronteira enquanto aguardam o pedido de asilo nos EUA.

De acordo com uma reportagem exclusiva do Los Angeles Times citando três autoridades dos EUA não autorizadas a discutir publicamente o assunto, o plano de Biden forçaria certas famílias de imigrantes a permanecer no Texas e em outros estados fronteiriços por meio de dispositivos de rastreamento GPS, como tornozeleiras.



Dessa forma, os imigrantes seriam submetidos a um exame de asilo para determinar se podem permanecer nos EUA. As autoridades discutiram o trabalho com grupos locais para fornecer alojamento aos imigrantes.



De acordo com o relatório do Los Angeles Times, as famílias imigrantes teriam de passar por um processo de triagem para determinar se podem permanecer nos Estados Unidos e se os seus pedidos de asilo podem ser processados. Se não passarem na triagem inicial, será mais fácil deportá-los se permanecerem perto da fronteira. Além disso, a administração Biden tentaria apaziguar as duras críticas das áreas democráticas sobrecarregadas pela imigração ilegal.



Um porta-voz do Departamento de Segurança Interna (DHS) disse à Fox News Digital que a administração Biden “está empenhada em expandir caminhos seguros e ordenados para os migrantes entrarem legalmente nos Estados Unidos, ao mesmo tempo que impõe consequências àqueles que não utilizam esses caminhos”.

Desde maio, o DHS removeu ou devolveu mais de 200 mil pessoas, disse a agência.



O plano expandiria o programa Family Expedited Removal Management (FERM), que coloca as famílias migrantes sob toque de recolher e monitoramento por GPS. Aplica-se a quem se dirige a várias cidades como Baltimore, Washington e Chicago.