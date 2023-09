Irmã de brasileiro foragido na Pensilvânia é presa por estar ilegal no país

A irmã do brasileiro Danilo Sousa Cavalcante foi presa pela Imigração e Alfândega dos Estados Unidos (ICE) por estar em situação irregular no país, confirmou o tenente-coronel da Polícia do Estado da Pensilvânia, George Bivens, no domingo,10.



Eleni Cavalcante, irmã de Danilo, foi presa e pode enfrentar um processo de deportação, disse o tenente-coronel da Polícia do Estado da Pensilvânia, George Bivens. Ele disse que houve "alguns problemas de imigração", mas não disse se foi presa por ajudar Cavalcante.



Não se sabe se ela ajudou o irmão. Embora a polícia estadual não tenha confirmado se Eleni Cavalcante ajudou seu irmão após sua fuga da prisão do condado de Chester, ela tem ligações com pessoas que ajudaram Danilo a escapar da área anteriormente, quando ele estava fugindo após matar sua ex-namorada, Deborah Brandão, apontou o The Philadelphia Inquirer.

Francisco Lima, namorado de Eleni Cavalcante, testemunhou durante o julgamento de agosto sobre o assassinato da ex-namorada de Danilo e que se encontrou com ele após o crime. O cunhado de Danilo disse que ele e outro homem o ajudaram limpando e enfaixando suas mãos, além de dar uma muda de roupa ao atual foragido e colocando gasolina em seu carro.

Lima também testemunhou que antes de Cavalcante partir lhe deu uma sacola com dinheiro para entregar à irmã.



Cavalcante tirou a barba, apontam imagens divulgadas no domingo. Em uma publicação nas redes, a Polícia da Pensilvânia alertou que o brasileiro foi visto com um casaco "azul ou verde", boné preto, calça do presídio e sapatos brancos.

Ele fugiu em uma van branca, modelo Ford Transit 2020 e placa ZST8818. A van tem um compartimento de refrigeração na parte de cima, informou a polícia, e, segundo a imprensa local, foi roubado de uma distribuidora de leite. O veículo foi encontrado e recuperado, anunciaram as autoridades locais nesta tarde.



Danilo teria ido para Phoenixville, distrito onde mora a irmã da mulher que ele matou, mas já saiu da zona. No fim da manhã de domingo (horário local), a polícia afirmou que o brasileiro não estava mais na região. Não se sabe se ele escapou do condado de Chester, local da prisão da qual escapou e onde ele era procurado.



Colegas de trabalho

Danilo tentou entrar em contato com dois ex-colegas de trabalho na noite de sábado (9), segundo a polícia.

O primeiro contato foi na casa de um ex-colega de Danilo, que mora no município de East Pikeland Township (município no condado de Chester, na Pensilvânia), não estava em casa quando o fugitivo apareceu. Ao revisitar as imagens das câmeras de segurança na campainha da residência, o ex-colega avisou a polícia. A filmagem da campainha incluía vídeo e áudio do brasileiro, disse Bivens, mas a polícia ainda não decidiu quando ou se a divulgará os registros ao público.

Depois, Danilo foi à casa de outro ex-colega na região de Phoenixville, mas o morador também não estava em casa. Porém, um vizinho avistou o fugitivo e ligou para um amigo, que contatou a polícia. "Ele agora está tentando obter apoio de conhecidos", disse Bivens.

"No final, estou confiante de que iremos capturá-lo e trazê-lo de volta ao sistema de justiça criminal", afirmou Bivens. "Acredito que ele ainda esteja na Pensilvânia."

"Durante o final da tarde e o começo da noite, Cavalcante teria sido visto na região norte do condado de Chester, perto de Phoenixville. Ele mudou sua aparência. Agora, ele está com a barba feita e usava um moletom amarelo ou verde com capuz, boné preto estilo beisebol, calça verde de presidiário e sapatos brancos", disse a Polícia da Pensilvânia sobre Danilo Cavalcante em comunicado.