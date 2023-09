Candidato republicano diz que deportará filhos de indocumentados nascidos nos EUA

O candidato presidencial republicano, Vivek Ramaswamy, diz que, como presidente, deportaria filhos de imigrantes indocumentados nascidos nos Estados Unidos.

“A unidade familiar será deportada”, disse Ramaswamy quando questionado pela NBC News se as deportações incluiriam crianças nascidas nos Estados Unidos.



Estas crianças, no entanto, são cidadãos dos EUA, independentemente do estatuto de imigração dos seus pais. A 14ª Emenda afirma que “todas as pessoas nascidas ou naturalizadas nos Estados Unidos, e sujeitas à sua jurisdição, são cidadãos dos Estados Unidos e do Estado onde residem”.

Quando questionado novamente se essas crianças seriam deportadas junto com suas famílias, Ramaswamy dobrou sua opinião. "Isso está correto", disse ele.



Ramaswamy, como alguns outros conservadores, acredita que a 14ª Emenda não confere cidadania por nascença.

“Segundo a teoria jurídica de que o filho de um imigrante ilegal não é alguém que goza de cidadania por nascimento, então seria perfeitamente legalmente permitido remover toda a unidade familiar”, disse ele.

Até mesmo Ramaswamy reconhece que o seu plano assenta em bases duvidosas.

“Existem questões legalmente contestadas ao abrigo da 14ª Emenda sobre se o filho de um imigrante ilegal é de facto uma criança que goza de cidadania por nascença”, diz ele. "Eles são contestados."

Ramaswamy não é o único candidato presidencial do Partido Republicano com sua própria opinião sobre a 14ª Emenda. Num anúncio sobre política de fronteiras em Junho, a campanha do governador da Flórida, Ron DeSantis, insinuou que a cidadania por nascimento não é necessariamente um dado adquirido para os filhos de imigrantes indocumentados, chamando-a de "inconsistente com o entendimento original da 14ª Emenda".

O ex-presidente Donald Trump também prometeu acabar com a cidadania de nascença para os filhos de imigrantes indocumentados se for reeleito.



Esta é a mais recente posição linha-dura de Ramaswamy em relação à imigração. O promissor republicano de 38 anos frequentemente elogia sua política de enviar militares dos EUA para as fronteiras sul e norte e declarou sua disposição de usar ataques de drones contra os cartéis de drogas mexicanos.

We cannot have two tiers of justice: one for Trump, another for Biden. One for Assange, another for Manning. One for BLM/Antifa, another for peaceful protesters on Jan 6. Lady Justice does not wear an eye patch, she wears a blindfold. We must end the weaponization of police power… pic.twitter.com/MBEioufeMP