20 mil novas crianças imigrantes entram para o sistema escolar da cidade de NY

Cerca de 20 mil crianças imigrantes recém-chegadas entraram para o sistema escolar da cidade de Nova York neste novo ano letivo. Elas começaram a frequentar a escola na quinta-feira, 7, quando a cidade passa por um desafio para dar abrigo aos imigrantes - a maioria requerentes de asilo liberada na fronteira sul para aguardar o processo em território americano.



Dos 600 alunos da escola pública de Riverside School, no Upper West Side de Nova York, 200 são imigrantes recém-chegados.



O prefeito de Nova York alertou que a cidade poderá ser “destruída” se não receber mais ajuda para lidar com o afluxo de imigrantes. Os seus comentários foram condenados por grupos de direitos humanos, incluindo a Legal Aid Society e a Coalition for the Homeless, que os chamaram de imprudentes propagadores do medo.



Desde abril de 2022, 110.000 imigrantes chegaram a Nova Iorque, com 10.000 chegando por mês, em grande parte transportados aqui para o terminal da Autoridade Portuária por líderes conservadores de estados fronteiriços como o Texas, numa disputa política sobre segurança fronteiriça.



O aumento forçou as autoridades municipais a abrir mais de 200 locais de emergência para abrigar migrantes, depois de os seus abrigos tradicionais terem ficado sobrecarregados. E as escolas também estão sentindo a pressão.



Com a cidade em crise, o prefeito democrata colocou a culpa nos líderes do seu próprio partido, como a governadora do estado de Nova Iorque, Kathy Hochul, e o presidente Joe Biden, acusando-os de abandonar a cidade para gerir por conta própria o que considera uma crise nacional.



Ele vem pressionando há meses por mais ajuda federal. Na semana passada, a Governadora Hochul encontrou-se com o Chefe de Gabinete da Casa Branca, Jeff Zients, e durante a discussão a administração Biden concordou em trabalhar em coisas como acelerar as autorizações de trabalho para migrantes e apoiar a saúde, a educação e a habitação para os recém-chegados.



Flórida



Mais de 20.000 novos estudantes imigrantes matricularam-se nas escolas públicas do condado de Miami-Dade no início de 2023 – mais matrículas do que o distrito viu após o furacão Maria. A maioria vem de Cuba, Haiti, Nicarágua e Venezuela, países atingidos pela crise e abrangidos pelo novo programa de liberdade condicional de Biden.



Pela primeira vez em duas décadas, o sistema escolar público do condado de Miami-Dade está crescendo, segundo autoridades distritais.

Fonte: BBC News.