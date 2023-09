Mais de 46 mil indocumentados com antecedentes criminais foram detidos nos EUA em 2022-2023

Neste ano fiscal de 2022-23 (termina em 30 de setembro), agentes de Operações de Execução e Remoção (ERO, na sigla em inglês) prenderam 46.396 não-cidadãos com antecedentes criminais. Este grupo teve 198.498 acusações e condenações associadas, incluindo 21.531 crimes de agressão; 8.164 crimes sexuais e de agressão sexual; 5.554 crimes com armas; 1.501 crimes relacionados a homicídio; e 1.114 crimes de sequestro.



Em uma das mais recentes operações, 33 não-cidadãos foram detidos em Chicago, determinados como uma ameaça à segurança nacional, à segurança pública ou à segurança das fronteiras durante uma operação de fiscalização em todo o país de 4 a 25 de agosto.

A operação dirigiu-se a não-cidadãos presentes ilegalmente com crimes ou contravenções por violência doméstica, abuso ou exploração sexual, posse ou uso ilegal de arma de fogo, distribuição ou tráfico de drogas, ou condução sob influência de álcool, e não-cidadãos com uma ordem final executável de remoção que tenham ilegalmente reentrou nos Estados Unidos após ter sido removido anteriormente.



Os policiais priorizaram as ações de fiscalização de acordo com as Diretrizes para a Aplicação da Lei de Imigração Civil emitidas pelo Secretário Mayorkas em 30 de setembro de 2021 e reinstituídas em 28 de junho de 2023. Esses indivíduos foram detidos sob custódia do ICE aguardando processo de remoção ou remoção dos Estados Unidos. Estados.



Os agentes do ERO avaliaram cuidadosamente os indivíduos caso a caso, avaliando a totalidade dos factos e circunstâncias para tomar decisões de detenção informadas. Os casos passíveis de processo criminal federal podem ser apresentados ao Ministério Público dos EUA. O ERO também se coordenará adequadamente com os Serviços de Cidadania e Imigração dos EUA para avaliar o preenchimento de solicitações relevantes de não-cidadãos.

Os não-cidadãos colocados em processos de remoção recebem o devido processo legal dos juízes federais de imigração nos tribunais de imigração, que são administrados pelo Escritório Executivo para Revisão de Imigração (EOIR). EOIR é uma agência do Departamento de Justiça dos EUA e é separada do Departamento de Segurança Interna e do ICE. Os juízes de imigração destes tribunais tomam decisões com base no mérito de cada caso individual. Os oficiais do ICE executam as decisões de remoção tomadas pelos juízes federais de imigração.