Menina de 3 anos morre em ônibus de imigrantes do Texas para Chicago

Uma menina imigrante de 3 anos morreu enquanto viajava de ônibus do Texas para Chicago no dia 10 de agosto. O ônibus fazia parte do programa do governador do Texas, Greg Abbott, iniciado no ano passado, de envio de imigrantes que cruzam o estado para cidades lideradas pelos democratas em todo o país.



Identificada como Jismary Alejandra Barboza González, cuja família é da Colômbia, a autópsia determinou que ela sofria de vários problemas de saúde, incluindo pneumonia e colite bacteriana por Shigella flexneri -uma doença intestinal. As duas foram a causa da morte. A menina também testou positivo para norovírus e rotavírus nos intestinos e RSV nos pulmões, os quais podem causar diarreia e doenças respiratórias, segundo a autópsia.



Jismary estava apenas com febre baixa quando embarcou, segundo o legista do condado de Marion, Troy Cannon. Porém, durante a viagem, os sintomas pioraram e evoluíram para vômitos, diarreia, falta de apetite e desidratação. Ela foi levada ao hospital ainda na viagem, no condado de Marion, no sul de Illinois, mas não resistiu.



A tia-avó da menina, Gisela Gonzalez, que mora na Venezuela, disse que a criança e os pais partiram da Colômbia para os Estados Unidos em maio, enfrentando a traiçoeira floresta Darien Gap no Panamá, e cruzando cinco países da América Central e o México antes de se entregarem em um posto de controle de imigração dos EUA.



Segundo a tia, não havia indicação de que Jismary estivesse em perigo ou precisasse de atenção médica antes da viagem.



De acordo com a Divisão de Gerenciamento de Emergências do Texas, os passageiros do ônibus, que partiu da cidade fronteiriça de Brownsville, foram submetidos a verificações de temperatura e questionados sobre as condições de saúde antes do embarque. A agência disse que a morte de Jismary marcou a primeira vez que as autoridades do Texas anunciaram uma morte desde que começaram a transportar migrantes em agosto passado.



A Operação Lone Star da Abbott despachou 30.000 imigrantes que cruzaram para o Texas em busca de asilo para Chicago, Washington, Nova York, Filadélfia, Denver e Los Angeles – as chamadas cidades-santuário – em um protesto que ele disse que terminará quando o presidente Joe Biden “garantir o fronteira."



Fonte: CBS News.