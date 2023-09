Aumenta detenção de imigrantes terroristas na fronteira EUA-México

Este ano, os agentes de fronteira dos EUA encontraram um “número crescente de indivíduos” na lista de vigilância terrorista do FBI tentando entrar no país através da fronteira sul, de acordo com a Avaliação de Ameaça Interna divulgada quinta-feira pelo Departamento de Segurança Interna.



Em julho, 160 migrantes cujas identidades correspondiam às do conjunto de dados de triagem terrorista foram detidos pela Alfândega e Proteção de Fronteiras tentando cruzar a fronteira entre os EUA e o México durante o ano fiscal de 2023, em comparação com 100 no ano fiscal de 2022. Os anos fiscais terminam em setembro de 2022. 30.

O número de todas as pessoas, incluindo cidadãos dos EUA, na lista de vigilância terrorista que foram detidas na fronteira sul em julho deste ano fiscal foi de 216, em comparação com 165 em todo o ano fiscal de 2022. O número de pessoas que cruzaram a fronteira na lista de vigilância foi maior no ano fiscal de 2019, em 280.

Um funcionário do DHS disse aos jornalistas que o aumento do ano fiscal de 2022 para 2023 é consistente com o aumento geral de migrantes que atravessam a fronteira e com o número crescente de migrantes provenientes de áreas de conflito.



O número de migrantes do Hemisfério Oriental mais do que duplicou, de 110.000 no ano fiscal de 2022 para 228.000 até agora no ano fiscal de 2023, disse a Avaliação da Ameaça Interna. O Hemisfério Oriental inclui a África e o Médio Oriente, entre outras áreas.



Os que estão na lista de vigilância incluem pessoas que podem ser familiares de suspeitos de terrorismo; as suas travessias representam apenas 0,01% das mais de 1 milhão de travessias da fronteira sul dos EUA no último ano fiscal, disse outro funcionário do DHS.



“O DHS trabalha e sempre trabalhará incansavelmente para examinar, examinar e impedir que qualquer pessoa que represente uma ameaça entre no país”, disse o funcionário do DHS.

A senadora Dianne Feinstein, democrata da Califórnia, então membro graduado do Comitê de Inteligência, disse em 2016 que mais de 1 milhão de pessoas estavam na lista de observação de terroristas. (A lista de “proibição de voar”, um subconjunto da lista de vigilância, é muito menor.) Historicamente, as pessoas na lista de vigilância têm muito mais probabilidade de serem impedidas de entrar nos aeroportos dos EUA do que de cruzar a fronteira EUA-México. A Avaliação de Ameaças Internas não informou quantos viajantes do aeroporto estavam na lista de observação em 2023.



A avaliação também concluiu que os terroristas estrangeiros e nacionais provavelmente continuarão a ser uma ameaça à segurança interna dos EUA em 2023. A ameaça das pessoas que são radicalizadas nos EUA “permanecerá elevada, mas inalterada”, disseram as autoridades.



Ainda segundo o relatório, os americanos têm muito mais probabilidade de morrer de overdoses de drogas ilegais do que de ataques terroristas, observou o relatório. Os dados dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças afirmam que mais de 100 mil americanos morreram de overdoses de drogas no ano passado, com mais de 75% dessas overdoses provenientes de fentanil e outros opioides sintéticos.



Maus-tratos



Centenas de pessoas em busca de asilo foram deixadas por dias ao relento pelas autoridades fronteiriças em frente a um muro que separa Estados Unidos e México, denunciam imigrantes e ativistas que revelam uma situação "vergonhosa" e "preocupante".

“Tivemos pessoas com problemas de pele devido ao excesso de exposição ao sol, queimaduras, desidratação severa”, disse à AFP Adriana Jasso, da ONG Comitê de Serviço de Amigos Americanos em San Diego.

Fonte: NBC News.