DHS não consegue rastrear 177 mil imigrantes indocumentados liberados da fronteira

Quase 20% dos imigrantes recém-chegados fornecem endereços falsos à Patrulha da Fronteira quando são detidos e posteriormente liberados na fronteira, informou um inspetor-geral do Department of Homeland Security (DHS), tornando quase impossível rastreá-los à medida que se espalham pelos EUA.



Os agentes disseram que por vezes os imigrantes recusam-se a fornecer um endereço ou não conseguem encontrar qual é a localização. Outras vezes, ainda, o local é inválido – uma igreja ou local comercial – onde eles nunca poderão ser rastreados.



Ainda, há imigrantes que partilham um endereço quando descobrem que os agentes o aceitam. Isso levou a casos em que o mesmo local foi utilizado mais de 500 vezes por imigrantes que foram capturados e libertados no país.



“Em média, o DHS liberta mais de 60.000 imigrantes nos Estados Unidos todos os meses. O ICE deve ser capaz de localizá-los para fazer cumprir as leis de imigração, inclusive para prender ou remover indivíduos que são considerados ameaças potenciais à segurança nacional”, disse o inspetor-geral. “A notável percentagem de endereços desaparecidos, inválidos ou duplicados registados significa que o DHS poderá não conseguir localizar os migrantes após a sua libertação nos Estados Unidos.”



Os endereços falsos são outro indicador do caos que eclodiu no sistema de imigração sob o presidente Biden.

Os agentes disseram ao Gabinete do Inspector-Geral de Segurança Interna que estavam demasiado sobrecarregados com a dimensão do aumento imigratório para pressionarem por melhores endereços. Além disso, disseram, têm ordens de libertar imigrantes, mesmo que não forneçam qualquer endereço.



Uma vez libertados, o Departamento de Imigração e Alfândega dos EUA deverá intervir e rastrear os migrantes até que passem pelo processo de imigração e, se perderem os seus casos e receberem ordem de remoção, o ICE deverá deportá-los. Mas sem endereços válidos, o ICE não consegue rastreá-los, muito menos encontrá-los para deportação, concluiu a auditoria.

Os investigadores analisaram os estágios iniciais do aumento da fronteira de Biden, de março de 2021 a agosto de 2022, e descobriram que a Segurança Interna capturou e libertou cerca de 1,2 milhão de migrantes.

A auditoria analisou então um subconjunto de 981.671 autorizações e encontrou 177.000 casos em que o endereço fornecido era falso ou em que nenhum endereço foi registado. Essa quantia não inclui casos em que os migrantes mentiram ou desde então mudaram do endereço que forneceram.

O secretário de Segurança Interna, Alejandro Mayorkas, disse que os migrantes libertados sob sua supervisão estão sendo supervisionados e serão “imediatamente” removidos se perderem seus casos.

O relatório do inspector-geral contesta essas afirmações, pelo menos para uma grande parte da população.

Os investigadores analisaram 25.000 casos em que nenhum endereço foi listado para um migrante e descobriram que mais de metade das vezes esses migrantes nem sequer fizeram check-in no ICE no seu destino.

Os oficiais do ICE disseram que isso os torna quase impossíveis de rastrear até que apareçam no radar porque foram presos por outro crime.



Fonte: The Washington Times.