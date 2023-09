ICE de Boston prende mineiro foragido da justiça no Brasil

O U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE), através do departamento de Operações de Execução e Remoção (ERO) de Boston, prendeu um brasileiro de 37 anos foragido da justiça brasileira, condenado por porte de arma de fogo em um tribunal criminal em Caratinga, Minas Gerais. Ele foi preso em Plymouth, Massachusetts, em 12 de setembro.



Sem divulgar seu nome, as autoridades informaram que o brasileiro era procurado para cumprir pena de prisão após sua condenação. Ele estava ilegalmente nos Estados Unidos, tendo entrado pela fronteira perto de El Paso, Texas, em maio de 2019.



Após sua prisão, os funcionários da Patrulha da Fronteira dos EUA o processaram e libertaram após notificá-lo para comparecer perante um juiz federal de imigração.



“Os fugitivos estrangeiros não podem usar nosso sistema de imigração para se esconder de seus crimes em outros países”, disse o Diretor do Escritório de Campo do ERO em Boston, Todd Lyons. “É por causa do trabalho árduo e profissional dos oficiais do ERO Boston que este indivíduo foi preso. Isso me deixa muito orgulhoso dos esforços incansáveis de nossos oficiais que resultaram na apreensão segura deste fugitivo procurado. O ERO Boston não se cansará em nosso forte compromisso de apreender e deportar criminosos fugitivos que representam uma ameaça muito real à segurança das nossas comunidades.”

O ERO Boston informou que buscará a deportação do brasileiro, que permanecerá sob custódia do ICE enquanto aguarda audiência perante um juiz federal de imigração.



No ano fiscal de 2022, o ERO prendeu 46.396 não-cidadãos com antecedentes criminais. Este grupo teve 198.498 acusações e condenações associadas, incluindo 21.531 crimes de agressão; 8.164 crimes sexuais e de agressão sexual; 5.554 crimes com armas; 1.501 crimes relacionados a homicídio; e 1.114 crimes de sequestro.