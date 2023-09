Governo Biden envia militares para conter onda de imigrantes na fronteira EUA-México

O governo Biden, por meio do Departamento de Defesa, enviou mais militares para a fronteira entre os EUA e o México, onde um aumento nas passagens de fronteira em locais como Eagle Pass, no Texas, foi registrada nos últimos dias.

As autoridades locais declararam estado de emergência.



Cerca de 800 novos militares da ativa estão sendo enviados para a fronteira, onde 2.500 membros da Guarda Nacional já servem, anunciaram funcionários do Departamento de Segurança Interna na noite de quarta-feira, 20.

A medida ocorre num momento em que as travessias de imigrantes ao longo dessa fronteira estão a aumentar, ultrapassando 8.600 nas últimas 24 horas, de acordo com um funcionário do Departamento de Segurança Interna. O número representa um aumento em relação às cerca de 3.500 detenções diárias na fronteira, após a expiração, em Maio, do Título 42, que desencadeou novas consequências para aqueles que atravessam a fronteira ilegalmente. Houve mais de 8.000 apreensões na segunda-feira.



Os setores mais movimentados são Del Rio, El Paso, Lower Rio Grande Valley e Tucson – cada um enfrentando mais de 1.000 encontros nas últimas 24 horas, segundo o responsável. Eagle Pass fica no setor Del Rio.

O corpo submerso de um homem que se acredita ser um imigrante foi resgatado pelas autoridades perto de Eagle Pass na manhã de quinta-feira, de acordo com o Departamento de Segurança Pública do Texas e o Gabinete do Xerife do Condado de Maverick.

O imigrante, encontrado debaixo d'água algumas centenas de metros ao norte da barreira marítima de Eagle Pass, tinha entre 40 e 50 anos e provavelmente se afogou mais ao norte no último dia, disse o xerife do condado de Maverick, Tom Schmerber.



Na quarta-feira, um menino de 3 anos morreu enquanto sua família tentava cruzar o Rio Grande perto de Eagle Pass, de acordo com um comunicado do Departamento de Segurança Pública do Texas.



