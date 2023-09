Casos em atraso nos tribunais de imigração dos EUA ultrapassam 2,5 milhões

O aumento das apreensões ao longo da fronteira sul está alimentando um atraso histórico nos tribunais de imigração. De acordo com a Transactional Records Access Clearinghouse, havia 2.596.310 casos de imigração pendentes em agosto. Flórida, Texas e Califórnia têm o maior número de casos. Os dados do TRAC também mostram que leva em média 632 dias para um caso chegar a algum tipo de conclusão. Essa média caiu, no entanto, de um máximo de 925 dias em 2021.



Dados divulgados recentemente pela Alfândega e Proteção de Fronteiras mostram um salto de 36% no número de apreensões ao longo da fronteira sul de julho a agosto. O aumento ocorre depois que a administração do presidente Joe Biden implementou políticas para tentar conter o fluxo de travessias ilegais de fronteira após o fim do Título 42.



A advogada de imigração de Houston, Magali Suarez Candler, ouvida pelo Click2Houston, disse que viu atrasos começarem sob o presidente Barack Obama e depois aumentarem sob o presidente Donald Trump, quando uma abordagem de tolerância zero foi implementada. Ela disse que, sob o presidente Joe Biden, os promotores têm mais poder de decisão sobre encerrar definitivo ou encerrar temporariamente casos envolvendo aqueles que não são considerados prioritários para deportação.



“Para as pessoas que são elegíveis para obter seus green cards, a residência permanente é outra forma, onde não precisam permanecer no tribunal”, ajuda Candler. “Estamos vendo muita discrição do Ministério Público que está ajudando a reduzir o atraso até certo ponto, agora é difícil dizer se isso pode continuar.”

O CBP define um encontro ao longo da fronteira sul como uma pessoa que atravessa ilegalmente a fronteira entre pontos de entrada ou uma pessoa que chega a um porto de entrada legal, mas tem a entrada negada nos EUA. Em 2021, o número de encontros atingiu um máximo histórico de 1.734.686 e no ano seguinte o número de encontros aumentou para 2.378.944. Até agora, neste ano fiscal, que termina no final de setembro, o número de encontros é de 2.206.039.