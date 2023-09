Mudança em green card pode afetar líderes religiosos estrangeiros nos EUA

Uma súbita mudança processual na forma como o governo federal processa os green cards para trabalhadores religiosos nascidos no estrangeiro, juntamente com os máximos históricos no número de pessoas que atravessam ilegalmente a fronteira, pode afetar milhares de líderes religiosos no país.



“Estávamos prestes a nos tornar residentes permanentes e, bum, isso mudou”, disse o Rev. Gustavo Castillo, nascido na Colômbia, que lidera uma congregação pentecostal no subúrbio de Minneapolis. “Fizemos tudo corretamente, daqui em diante acreditamos que Deus fará um milagre. Não temos outra opção.”



O casal tem um filho de 7 meses, cidadão americano de nascimento, e seus vistos expiram em Fevereiro.



Para os líderes religiosos, historicamente, a fila tem sido curta o suficiente para obter um green card antes que seus vistos de trabalho temporário expirem, dizem os advogados. Mas isso mudou em março. O Departamento de Estado anunciou que durante quase sete anos tinha colocado na fila errada dezenas de milhares de pedidos de menores negligenciados ou vítimas de abuso da Guatemala, Honduras e El Salvador, e iria agora começar a adicioná-los à fila geral com a parte dos líderes religiosos.



Esta mudança significa que apenas os pedidos apresentados antes de Janeiro de 2019 estão atualmente a ser processados, dando aos líderes religiosos com vistos expirados, como Castillo, nenhuma opção a não ser deixar as suas congregações nos EUA para trás.



Os advogados estimam que há tantas pessoas na fila que a espera é de pelo menos uma década, porque apenas 10.000 destes green cards podem ser concedidos anualmente.



Fonte: Associated Press.