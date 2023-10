DeSantis e Trump prometem deportar indocumentados admitidos sob governo Biden

Tanto o governador da Flórida, Ron DeSantis, e Donald Trump, prometeram publicamente deportar qualquer pessoa que tenha cruzado a fronteira ilegalmente durante o governo Biden, caso algum deles ganhe a Casa Branca no próximo ano.

O candidato republicano, de 45 anos, disse aos repórteres após um evento de campanha em Long Beach, Califórnia, na sexta-feira, 29, que tal remoção em massa seria sua “primeira prioridade” como chefe do Executivo.



“Todos que vieram ilegalmente sob Biden. Precisamos ir – eles estão mandando de volta”, disse DeSantis. “Essa será a primeira prioridade. São provavelmente 6 ou 7 milhões de pessoas ali. Vai exigir muito esforço. Isso vai exigir que nos inclinemos.”

Um oficial da campanha de DeSantis disse ao Post na segunda-feira, 2, que o futuro 47º presidente alcançaria a ambiciosa promessa aumentando as fileiras da Patrulha de Fronteira e do Departamento de Imigração e Alfândega dos EUA (ICE), conforme estabelecido em uma seção do site de sua campanha intitulada “Pare o Invasão."

“Contrataremos mais agentes da Patrulha de Fronteira e mais agentes de remoção para garantir que, mesmo que os imigrantes ilegais atravessem, sejam rapidamente encontrados e deportados”, afirma o site.



“Permitiremos que os oficiais de operações de fiscalização e remoção do ICE façam seu trabalho e se concentrem nas entradas ilegais de estrangeiros durante a crise fronteiriça de Biden e naqueles com antecedentes criminais”, continua.



O oficial da campanha não forneceu mais detalhes sobre como DeSantis deportará o número recorde de migrantes que a Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUA (CBP) encontrou durante a presidência de Biden. No ano fiscal de 2022, o número de encontros ultrapassou 2,76 milhões, de acordo com dados do CBP.

A estimativa de DeSantis de “6 ou 7 milhões de pessoas” provavelmente vem do número total de imigrantes ilegais encontrados pelo CBP desde 2021.







O governador da Florida não é o único candidato a pressionar pelas deportações em massa. O ex-presidente Donald Trump, falando ao mesmo tempo que DeSantis na sexta-feira, prometeu decretar “a maior operação de deportação na história do nosso país”.

“Surpresa, surpresa”, disse o porta-voz da campanha de Trump, Steven Cheung, ao The Post na segunda-feira. “Ron DeSantis copiou as propostas políticas da Agenda 47 do presidente Trump. Ninguém quer um idiota falso como Ron, quando pode ter o verdadeiro como o presidente Trump.”



DeSantis criticou Trump por não ter conseguido construir um muro na fronteira sul e prometeu na segunda-feira que conseguiria fazer com que o México pagasse por isso, impondo “taxas sobre remessas enviadas ao México (e outros países) por estrangeiros ilegais”.



Fonte: The New York Post.