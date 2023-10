EUA abrem inscrições para loteria do Green Card 2025; Brasil está fora

O Departamento de Estado dos EUA abriu nesta quarta-feira, 4 de outubro, o período anual de registro na loteria do Visto de Diversidade para o ano fiscal de 2025, quando serão disponibilizados 55.000 green cards para cidadãos estrangeiros. Brasileiros não participam do programa.



O programa de inscrição online é gratuito para todos os inscritos e o Departamento de Estado continuará a aceitar inscrições até 7 de novembro de 2023.

O programa de loteria do green card, oficialmente conhecido como programa Diversity Visa, funciona durante um mês entre outubro e novembro de cada ano. O programa dá aos estrangeiros de países que não enviam muitos imigrantes para os Estados Unidos a oportunidade de receber um green card.

O Departamento de Estado administra anualmente o Programa de Visto de Imigrante para Diversidade, criado estatutariamente.

De acordo com o Departamento de Estado, a secção 203(c) da Lei de Imigração e Nacionalidade (INA) prevê uma classe de imigrantes conhecida como “imigrantes da diversidade” provenientes de países com taxas historicamente baixas de imigração para os Estados Unidos.



Por outro lado, as pessoas nascidas em países com taxas historicamente elevadas de imigração para os Estados Unidos são consideradas inelegíveis para se registarem na loteria DV. Para o ano fiscal de 2025, o Brasil está de fora do programa, assim como cidadãos de Bangladesh, Canadá, China, Colômbia, República Dominicana, El Salvador, Haiti, Honduras, India, Jamaica, México, Nigéria, Paquistão, Filipinas, Coreia do Sul, Venezuela e Vietnã.



Esses países estão fora porque mais de 50 mil cidadãos imigraram para o Estados Unidos nos cinco anos anteriores, segundo o Departamento de Estado.







Todos os registros devem ser preenchidos on-line, devem incluir uma fotografia digital e os candidatos podem incluir cônjuge e filhos ao participar da loteria. Apenas uma inscrição é permitida por pessoa, e se uma pessoa enviar múltiplas inscrições, todas serão desclassificadas.



O candidato também deve ter pelo menos o ensino médio ou dois anos de experiência profissional em uma ocupação que exija pelo menos dois anos de treinamento ou experiência para atuar.



A partir de 4 de maio de 2024, cada inscrito precisará usar seu número de confirmação exclusivo para verificar o status da loteria, acessando a página de status do participante da loteria DV do Departamento de Estado para obter os resultados.