Mais de 35 mil imigrantes indocumentados estão atualmente detidos nos EUA

Mais de 35.000 imigrantes indocumentados estão detidos atualmente em prisões da Imigração e Alfândega dos EUA (ICE, na sigla em inglês). É o maior número desde que o presidente Biden assumiu o cargo, de acordo com novos dados divulgados em 26 de setembro.

A Imigração e Alfândega dos EUA tinha 35.589 pessoas detidas em 10 de setembro, informou a Transactional Records Access Clearinghouse.

A última vez que a taxa foi tão alta foi no início da pandemia. O surto de COVID-19 fez com que o ICE esvaziasse as suas instalações enquanto procurava cumprir ordens judiciais e diretrizes de distanciamento social.

Os imigrantes detidos podem geralmente ser deportados rapidamente - numa questão de semanas - se perderem os seus processos de imigração. Aqueles que são libertados podem levar anos para serem deportados, e muitos simplesmente desaparecem e ignoram as ordens de deportação, imaginando que o ICE não os procurará.

Todos os detidos pelo ICE são adultos solteiros. O governo proibiu a detenção familiar quando assumiu o cargo em 2021.

Além dos detidos, o TRAC disse que o ICE está monitorando outros 197.500 migrantes através do que chama de Alternativas à Detenção – seja um monitor GPS ou um smartphone ou smartwatch. O número representa uma pequena fração dos 2,6 milhões de imigrantes que aguardam decisões finais dos tribunais de imigração.



Fonte: Washington Times.