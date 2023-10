Imigrantes que entram ilegalmente nos EUA recebem US$ 2.200 por mês?

Imigrantes que entram ilegalmente nos EUA não são elegíveis para assistência federal em dinheiro, com exceção de certos cubanos e haitianos, disseram especialistas em imigração à Associated Press, que esclarece uma notícia que circula pela internet.

Usuários das redes sociais alegam falsamente que as pessoas nos EUA recebem ilegalmente milhares de dólares em pagamentos mensais do governo federal, uma questão que já foi deturpada antes online, segundo a AFP.

Os especialistas em imigração disseram que refugiados e as pessoas a quem foi concedido asilo, bem como alguns outros imigrantes humanitários, têm direito a determinados benefícios públicos, incluindo assistência monetária relacionada com a sua reinstalação inicial, embora não seja tão elevada como 2.200 dólares por mês.



“De acordo com um comunicado do grupo de imigração legal ALIPAC, a administração Biden está dando a alguns estrangeiros ilegais pagamentos de US$ 2.200 por mês!”, publicou um usuário do Twitter.



A informação citada no tweet foi publicada pelo Americans for Legal Immigration PAC. Baseia-se em uma entrevista de Tucker Carlson em 21 de agosto com o coronel aposentado do Exército Douglas Macgregor.

A meio do segmento que discute a guerra Rússia-Ucrânia, Macgregor disse que “cada alegado requerente de asilo, migrante ilegal que chega através da fronteira no Texas ou em qualquer outro lugar” recebe um pagamento mensal de 2.200 dólares."



Mas aqueles que estão ilegalmente nos EUA não são elegíveis para tais benefícios, com raras exceções, disseram especialistas em imigração. Certos grupos, como os refugiados e as pessoas a quem foi concedido asilo, recebem assistência em dinheiro do governo federal, embora em níveis muito mais baixos do que os solicitados online.

“Geralmente, os imigrantes não autorizados têm muito pouco acesso a benefícios públicos financiados pelo governo federal”, disse Julia Gelatt, diretora associada do programa de política de imigração dos EUA no Migration Policy Institute, à AP por e-mail. “Eles só podem ter acesso a coisas emergenciais e em espécie, como abrigo e comida durante um furacão ou outra emergência, ou cuidados de saúde de emergência.”

Questionado sobre mais provas da alegação do grupo, o presidente da ALIPAC, William Gheen, reconheceu que “por lei, os ilegais não devem receber pagamentos do governo federal”.



O programa Refugee Cash Assistance oferece ajuda financeira às pessoas que não têm filhos menores para atender às necessidades básicas, como alimentação, abrigo e transporte, por até 12 meses. Os valores variam de acordo com o local, mas de acordo com Gelatt, “parecem estar abaixo de US$ 1.000 para um casal, menos para uma pessoa solteira”. No estado de Washington, por exemplo, uma pessoa poderia receber US$ 363 por mês, enquanto um casal poderia receber US$ 459.



O Departamento de Estado dos EUA também fornece às agências locais de reassentamento um pagamento único de US$ 2.375 por refugiado – US$ 1.275 desse valor podem ser usados para necessidades críticas, como aluguel, alimentação e roupas, enquanto o restante é destinado ao financiamento do acesso a serviços como como orientação cultural, localização de moradia e ajuda jurídica.

Mark Miller, porta-voz do Departamento de Estado, disse à AP que a agência “não fornece pagamentos ou assistência a imigrantes indocumentados nos Estados Unidos”.