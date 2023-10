Maioria dos eleitores quer que Congresso dos EUA aprove proteção da fronteira

Quase 4 milhões de imigrantes cruzaram ilegalmente a fronteira desde 20 de janeiro de 2021, quando Biden foi empossado como o 46º presidente do país.



A maioria dos eleitores deseja que o Congresso aprove um projeto de lei para proteger a fronteira do país. Uma pesquisa recente da Rasmussen Reports descobriu que 74% dos eleitores “apoiariam a aprovação de um projeto de lei pelo Congresso para proteger a fronteira dos EUA”. Isto inclui uns surpreendentes 53% que “apoiariam fortemente” tal legislação.



Os entrevistados do Partido Republicano abriram caminho ao favorecer os gastos do Congresso na segurança das fronteiras, já que 81% dos republicanos apoiaram a tomada de medidas do Congresso para proteger a fronteira, de acordo com Rasmussen. Por outro lado, 65% dos democratas também apoiaram tal medida. Além disso, 77% dos eleitores que não eram afiliados a nenhum dos partidos políticos apoiaram o Congresso “aprovando um projeto de lei para proteger a fronteira dos EUA”.



Lei de Segurança da Fronteira



A Câmara aprovou a Lei de Segurança da Fronteira, que retomaria a construção do muro fronteiriço, limitaria a elegibilidade para asilo e exigiria que os migrantes que procuram asilo esperassem no México. É improvável que os democratas do Senado apoiem o projeto.



O senador republicano Lindsey Graham, da Carolina do Sul, que apoia mais ajuda à Ucrânia, disse que o Senado está a trabalhar num projeto de lei que inclui financiamento para a segurança das fronteiras e ajuda à Ucrânia.



“Acredito que há apoio bipartidário no Senado para fazer as duas coisas, e esperamos que isso vá para a Câmara nos próximos 30 dias”, disse ele ao “Face the Nation”. "Acho que há apoio democrata para uma grande reforma da segurança fronteiriça. Temos de anexá-lo à causa da Ucrânia."



"Para aqueles que dizem que precisamos consertar nossa fronteira, vocês estão certos. Para aqueles que dizem que precisamos de ajudar a Ucrânia, têm razão. Para aqueles que dizem que precisamos fazer a fronteira, não a Ucrânia, vocês estão errados”, disse Graham. “A grande maioria dos republicanos do Senado apoiaria uma combinação de segurança fronteiriça, financiamento da Ucrânia e ajuda em desastres”.



A Lei de Segurança da Fronteira retomará a construção do muro, reforçará os padrões de asilo, criminalizará a permanência excessiva de vistos, aumentará o número de Agentes de Patrulha de Fronteira, reduzirá o financiamento de ONGs que recebem dinheiro de impostos para ajudar a traficar estrangeiros ilegais em todo o coração, proibirá o DHS de usar seu aplicativo para ajudar estrangeiros ilegais e muito mais.



Fonte: CBS News.