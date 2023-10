Governo Biden chega a acordo sobre separação de pais e filhos na fronteira

Um acordo apresentado nesta segunda-feira, 16, em um processo de longa data sobre a separação de pais e filhos na fronteira pelo governo Trump proíbe o governo de separações semelhantes por oito anos, ao mesmo tempo que oferece benefícios como a possibilidade de seus pais virem para a América e trabalharem, de acordo com para a administração Biden.



O acordo entre a administração Biden e a União Americana pelas Liberdades Civis, que representa famílias separadas dos filhos, ainda precisa ser aprovado pelo juiz. Mas, se for finalizado, tornará muito mais difícil para qualquer administração, incluindo o ex-presidente Donald Trump, o principal candidato à nomeação presidencial republicana, reviver uma das suas táticas mais controversas para travar a imigração na fronteira sul.



“É nossa intenção fazer tudo o que pudermos para garantir que a crueldade do passado não se repita no futuro. Estabelecemos procedimentos através deste acordo para avançar nesse esforço”, disse o secretário de Segurança Interna, Alejandro Mayorkas, à Associated Press.

Durante a administração Trump, milhares de crianças foram separadas dos seus pais ou tutores com quem cruzaram ilegalmente a fronteira sudoeste. Os menores não podiam ser mantidos sob custódia criminal com os pais, foram transferidos para o Departamento de Saúde e Serviços Humanos e, em seguida, normalmente enviados para morar com um patrocinador, geralmente um parente ou outra pessoa com ligação familiar.



Porém, falhas em sistemas de rastreamento por parte das autoridades dos EUA fizeram com que muitos ficassem separados por um longo período ou nunca se reunissem com seus pais.



Nesses anos, centenas de famílias processaram o governo federal, buscando tanto indenizações monetárias quanto mudanças políticas.



O acordo



Com o acordo, ainda seria possível separar as crianças na fronteira dos seus pais ou tutores, mas em cenários limitados, como tem sido o caso há muitos anos que incluem se a criança está sendo abusada ou se o pai cometeu um crime muito mais grave do que cruzar a fronteira ilegalmente.



Este acordo apresentado no tribunal federal de San Diego não inclui danos monetários. Mas proporciona benefícios importantes, incluindo autorização para pais de crianças separadas virem para os EUA sob liberdade condicional humanitária durante três anos e trabalharem nos EUA.



Eles também terão acesso a serviços jurídicos que serão vitais, pois poderão apresentar pedidos de asilo para permanecer nos Estados Unidos de forma permanente. O acordo também dispensa o prazo habitual de um ano, que limita quando alguém pode solicitar asilo, e os pais podem solicitar mesmo que tenham sido negados anteriormente. Uma equipe especial de supervisores analisará seus casos.



O presidente Joe Biden emitiu uma ordem executiva em seu primeiro dia de mandato para reunir as famílias. De acordo com números divulgados pelo Departamento de Segurança Interna em fevereiro, 3.881 crianças foram separadas de suas famílias entre 2017 e 2021. Cerca de 74% delas foram reunidas com suas famílias: 2.176 antes da criação de uma força-tarefa da administração Biden e 689 depois.



Fonte: Associated Press.