Demora em autorizações de trabalho prejudica 400 mil imigrantes

Mais de 400 mil imigrantes recém-chegados aos EUA - um número que inclui imigrantes que chegaram aqui por todos os métodos - esperaram mais de seis meses para obter autorizações de trabalho, de acordo com os dados federais mais recentes.

"No mínimo, gostaríamos que os cubanos, haitianos, nicaraguenses e venezuelanos tivessem a mesma elegibilidade para o trabalho que os afegãos e os ucranianos têm, para que pelo menos possam começar a trabalhar e, esperançosamente, possam receber o seu cartão de autorização de trabalho no momento em que aqueles 90 dias se passaram", disse Cecilia Esterline, analista de pesquisa de imigração do Niskanen Center, um think tank apartidário em D.C.

Ucranianos e afegãos que recebem liberdade condicional humanitária podem trabalhar no momento em que chegam aos EUA. No entanto, para cubanos, haitianos, nicaraguenses e venezuelanos, a espera para trabalhar legalmente pode levar muitos meses.

Mas por que imigrantes de alguns países esperam mais pela autorização de emprego?

Dezenas de milhares de afegãos foram autorizados a vir para os EUA desde que o governo entrou em colapso e os militares americanos se retiraram caoticamente, há dois anos. E desde que a Rússia invadiu a Ucrânia no ano passado, mais de 100 mil ucranianos foram admitidos nos EUA ao abrigo de um programa de liberdade condicional inspirado no programa para os afegãos.

O Departamento de Segurança Interna disse ao WLRN que a razão pela qual os afegãos e ucranianos foram autorizados a trabalhar sem autorização durante 90 dias é porque o Congresso consagrou explicitamente esse direito na lei. O programa de liberdade condicional mais recente e outras medidas tomadas pela administração Biden, pelo contrário, são ações executivas baseadas em interpretações das leis existentes. É por isso que muitos estados, incluindo a Flórida, estão a contestar o programa de liberdade condicional no tribunal federal.

Uma solução potencial para acelerar o processamento, disse Esterline, seria usar a mesma documentação que alguém envia para receber liberdade condicional humanitária para servir como formulário de autorização de trabalho. Atualmente, os indivíduos em liberdade condicional devem apresentar os documentos de autorização de trabalho separadamente, após a chegada.

Fonte: WUSF.