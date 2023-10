Travessia pelo deserto entre o México e os EUA torna-se mais perigosa para imigrantes

A travessia ilegal pelo deserto entre o México e os EUA tem se tornado mais perigosa para os imigrantes. Nos últimos 12 meses até setembro, a Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUA (CBP) registrou 60 mortes de imigrantes devido ao calor só no setor de El Paso, o triplo do mesmo período do ano anterior.

"Você pode ver que o corpo está encostado no arbusto de algaroba, provavelmente tentando conseguir alguma sombra", disse Daniel Medrano, chefe dos bombeiros de Sunland Park, uma cidade na fronteira com o México, próxima a El Paso, ao encontrar um corpo.

Incluindo outras causas, como acidentes de carro e afogamentos, o número total de mortes de imigrantes duplicou em relação ao ano anterior, atingindo um recorde de 148 mortes.

O setor abrange o deserto de Chihuahuan, passando pelo Novo México e partes do Texas ao longo de 268 milhas (431 km) da fronteira. Tem sido a área mais movimentada para travessias de imigrantes para o sudoeste dos EUA, numa altura em que as apreensões gerais na fronteira estão a caminho de igualar ou ultrapassar níveis recordes.

Os defensores dos imigrantes e os acadêmicos afirmam há anos que políticas como o aumento das vedações e dos postos de controle, destinadas a dissuadir aqueles que pretendem atravessar ilegalmente para os EUA, levam os imigrantes a tomar rotas cada vez mais perigosas para evitar a detecção.



Isso inclui caminhadas cada vez mais longas por trechos remotos do deserto, onde estão sujeitos à exaustão e à desidratação.



Os imigrantes também podem ser abandonados por traficantes de seres humanos sem água ou amontoados em reboques de camiões sufocantes. O número de mortos em 2022 na fronteira entre os EUA e o México levou a agência de migração da ONU a considerar a área a rota de migração terrestre mais mortal do mundo.



Fonte: Reuters.